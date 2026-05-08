Huawei ne s’est pas contenté de nouvelles montres à Bangkok. La marque a aussi dévoilé la MatePad Pro Max, une tablette premium qui mise sur un argument très visible : un châssis de seulement 4,7 mm pour 499 g.

Une tablette flagship presque aussi fine qu’une feuille

Huawei présente la MatePad Pro Max comme la tablette flagship la plus fine et légère du marché. Son format impressionne : 4,7 mm d’épaisseur, 499 g, écran de 13,2 pouces et bordures réduites à 3,55 mm.

La caméra frontale de 12 mégapixels est intégrée dans la bordure, sans encoche ni poinçon visible. À l’arrière, Huawei conserve un capteur 50 mégapixels.

La dalle OLED flexible 3K monte à 144 Hz, avec une luminosité maximale de 1 600 nits et un PWM Dimming à 1 440 Hz. La technologie PaperMatte vise à réduire les reflets et améliorer le confort en environnement lumineux.

Huawei promet aussi une expérience de productivité « niveau PC », avec clavier, stylet, six haut-parleurs, quatre micros et une batterie de 10 400 mAh annoncée pour plus de 14 heures de vidéo.

Huawei attaque le segment premium

Avec cette MatePad Pro Max, Huawei ne cherche pas seulement à proposer une grande tablette Android-like sous HarmonyOS. La marque veut clairement entrer dans la conversation dominée par l’iPad Pro : finesse, écran, accessoires et usage créatif.

Le prix démarre à 999,99 £, avec des configurations 12/256 Go et 12/512 Go, en bleu ou gris Space selon les marchés.