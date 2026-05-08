Le partenariat entre Snapchat et Perplexity n’ira finalement pas plus loin. Snap a confirmé avoir mis fin « à l’amiable » à l’accord signé fin 2025, qui devait intégrer le moteur de réponses IA de Perplexity directement dans les conversations Snapchat.

Un accord à 400 millions de dollars stoppé avant le lancement

Le partenariat, estimé à 400 millions de dollars en cash et actions, devait permettre aux utilisateurs de poser des questions dans Snapchat Chat et d’obtenir des réponses conversationnelles sourcées sans quitter l’application.

Mais, dans sa lettre aux investisseurs du premier trimestre 2026, Snap confirme que l’accord a été interrompu au cours du trimestre. Snap précise désormais que ses prévisions de revenus n’incluent plus aucune contribution liée à Perplexity.

L’IA conversationnelle dans les messageries devient un terrain sensible

Cette rupture intervient alors que toutes les grandes plateformes injectent des assistants IA dans leurs applications. Meta pousse Meta AI dans WhatsApp, Instagram et Messenger, tandis que Google diffuse Gemini partout dans Android et Search.

Pour Snapchat, l’idée semblait logique : intégrer un moteur de recherche conversationnel dans une app utilisée massivement pour discuter et partager du contenu. Mais plusieurs questions ont rapidement émergé, notamment autour de la confidentialité, de la modération et de l’usage auprès d’un public plus jeune.

Snapchat ne quitte pas l’IA pour autant

La fin de l’accord ne signifie pas que Snap abandonne l’IA. L’entreprise développe déjà ses propres formats conversationnels avec les AI Sponsored Snaps, des publicités intégrant des chatbots IA directement dans Chat.

Snap continue aussi de renforcer son écosystème autour de Snap Map, des Lenses et des expériences sociales locales. L’entreprise revendique désormais 483 millions d’utilisateurs actifs quotidiens et 965 millions d’utilisateurs mensuels.

Une rupture révélatrice du marché IA

Cet abandon montre surtout une chose : intégrer une IA dans une application sociale n’est pas aussi simple qu’ajouter un chatbot. Les assistants IA deviennent vite des questions de confiance, de sécurité, de modèle économique et de contrôle de l’expérience utilisateur.

Snapchat semblait vouloir accélérer avec Perplexity. Finalement, la plateforme préfère probablement garder la main sur la manière dont l’IA apparaîtra dans son univers.