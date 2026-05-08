Honor ne veut plus seulement améliorer l’autonomie de ses smartphones. La marque semble vouloir s’approprier tout un segment : celui des smartphones capables de tenir plusieurs jours sans recharge.

Quatre nouveaux modèles en préparation

Selon une nouvelle fuite, Honor travaillerait sur quatre smartphones supplémentaires équipés de batteries de classe 10 000 mAh. Avec les modèles déjà lancés, la marque pourrait ainsi compter sept appareils dans cette catégorie, un volume inédit sur le marché grand public.

Deux projets attirent particulièrement l’attention : un modèle doté d’une batterie de 12 000 mAh et un autre utilisant une architecture double cellule 10 000 mAh, pensée pour mieux gérer la chaleur et la recharge rapide.

120 W sur une batterie géante ?

Le design double cellule pourrait permettre à Honor de proposer une recharge rapide autour de 120 W sans compromettre la sécurité thermique. C’est un point clé : une batterie immense n’a d’intérêt que si elle ne transforme pas chaque recharge en attente interminable.

Les noms ne sont pas confirmés, mais les rumeurs évoquent les gammes Honor X80, Honor Power 3 et une possible série WIN 2. Le Honor X80 avait déjà été repéré avec une batterie de 10 000 mAh via des certifications chinoises.

Honor veut devenir la marque de l’autonomie

Cette stratégie dépasse la fiche technique. Honor cherche clairement à associer son image à une promesse simple : ne plus surveiller sa batterie.

Dans un marché où les smartphones premium se ressemblent souvent, l’autonomie devient un argument beaucoup plus concret que quelques mégapixels supplémentaires. Et pendant que Xiaomi, OPPO ou Huawei avancent prudemment, Honor semble vouloir occuper le terrain avant tout le monde.

Une nouvelle bataille Android

Le vrai défi sera l’équilibre : poids, épaisseur, refroidissement, vitesse de charge et prix. Mais si Honor réussit à rendre ces batteries géantes acceptables au quotidien, la marque pourrait imposer un nouveau standard sur le milieu de gamme chinois.

Après la course aux écrans et aux capteurs photo, la prochaine bataille Android pourrait bien se jouer dans un endroit beaucoup plus simple : la durée de vie entre deux prises.