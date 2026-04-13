Le marché du smartphone traverse un début d’année chahuté, mais deux acteurs tirent clairement leur épingle du jeu : Apple et Google. Selon Counterpoint Research, les expéditions mondiales ont reculé de 6 % au premier trimestre 2026, plombées par la hausse du coût de la mémoire et un contexte de demande plus fragile.

Dans ce paysage sous tension, Apple a pourtant décroché la première place mondiale avec 21 % de parts de marché, devant Samsung à 20 %.

Apple prend la tête au premier trimestre, une première

C’est le point le plus marquant du rapport : Apple n’avait encore jamais mené le marché mondial sur un premier trimestre. Counterpoint attribue cette performance à la bonne traction de la gamme iPhone 17, à des offres de reprise agressives et à une dynamique plus solide dans plusieurs marchés d’Asie, dont l’Inde.

Apple aurait même progressé de 5 % sur un an dans un marché pourtant orienté à la baisse.

En face, Samsung recule légèrement. Le constructeur reste tout près avec 20 % de parts de marché, mais Counterpoint relie son tassement à des lancements retardés et à une demande plus faible sur l’entrée de gamme, deux points particulièrement sensibles dans un trimestre marqué par la pénurie de DRAM et de NAND.

Le vrai sous-texte du trimestre, c’est la crise mémoire

La hiérarchie du marché ne s’explique pas seulement par les produits. Elle raconte aussi un problème industriel plus large. Counterpoint souligne que la pénurie de mémoire continue de frapper l’industrie, avec une hausse des coûts sur les composants DRAM et NAND qui pèse directement sur les livraisons et sur les arbitrages des marques.

Dans ce contexte, Apple a mieux résisté que la moyenne. C’est moins spectaculaire qu’une innovation produit, mais c’est souvent ce qui fait la différence dans un trimestre difficile : une chaîne d’approvisionnement mieux tenue, une marque plus résiliente sur le premium, et une capacité à protéger sa demande là où d’autres doivent déjà défendre leurs marges.

Pixel ne fait pas le plus de bruit, mais c’est peut-être la progression la plus intéressante

Si Apple capte les titres, Google signe l’une des croissances les plus notables du trimestre. Selon Counterpoint, la gamme Pixel a progressé de 14 % sur un an au premier trimestre 2026, alors même que la plupart des marques subissaient le ralentissement général du marché.

La firme d’analyse attribue cette progression aux fonctions d’edge AI, à la photographie computationnelle et à une expérience logicielle perçue comme plus propre et plus simple. Le lancement du Pixel 10a au cours du trimestre aurait aussi aidé à soutenir cette dynamique.

C’est un chiffre qui compte, non parce qu’il place Google parmi les géants du volume, mais parce qu’il confirme une trajectoire. Pixel ne cherche toujours pas à dominer le marché mondial en unités. En revanche, Google semble réussir à construire un socle premium fidèle, dans plusieurs marchés matures, avec une proposition de valeur plus lisible qu’auparavant.

Un marché qui se contracte, mais qui se recompose

Le paradoxe de ce début 2026 est là : le marché recule, mais il ne s’endort pas. Il se reconcentre. Apple renforce sa position sur le haut de gamme mondial, Samsung reste puissant mais plus exposé aux segments sensibles, et Google continue de gagner du terrain sans chercher à jouer la guerre du volume frontalement.

Counterpoint note d’ailleurs que, hors top 5, Google et Nothing font partie des rares marques à afficher une croissance nette dans ce trimestre compliqué.

Apple gagne la couronne, Pixel gagne quelque chose de plus durable

Le plus intéressant, au fond, n’est peut-être pas qu’Apple soit numéro un sur un trimestre. Apple sait déjà gagner sur le premium. Ce qui retient davantage l’attention, c’est que Pixel commence à exister comme une exception crédible dans un marché sous pression. Là où beaucoup de marques se débattent entre hausses de coûts, pénuries et différenciation brouillée, Google s’installe progressivement dans une niche premium identifiable, portée par la photo, l’IA embarquée et le logiciel.

Apple a donc la première place. Mais Google, lui, a peut-être trouvé quelque chose de plus précieux à long terme : une manière enfin cohérente de grandir sans se disperser.