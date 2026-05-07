Xbox continue son retour aux fondamentaux. Après le nouveau logo et le recentrage de la marque, Asha Sharma a dévoilé une nouvelle animation de démarrage qui arrivera sur consoles le 13 mai 2026.

Une séquence plus verte, plus Xbox

La nouvelle animation remplace l’actuel écran noir et blanc par un logo Xbox vert, lumineux et plus moderne. Le son reste proche de celui des Xbox Series X|S, mais dans une version légèrement retravaillée, plus ample et plus atmosphérique.

Ce n’est pas une révolution technique. Mais, pour une console, l’écran de démarrage est presque un rituel : c’est la première impression, le marqueur sonore et visuel qui accompagne chaque session de jeu.

Une pièce de plus dans le repositionnement Xbox

Ce changement s’inscrit dans une séquence plus large : nouveau logo, retour d’une identité plus assumée, campagne « We Are Xbox » et volonté de sortir de l’image froide de « Microsoft Gaming ».

Après plusieurs trimestres difficiles côté ventes hardware, Xbox semble vouloir reconstruire une relation plus émotionnelle avec sa communauté. Et parfois, cette reconquête commence par des détails : une couleur, un son, une animation.

Xbox veut redevenir une marque que l’on ressent

Avec cette nouvelle séquence, Asha Sharma ne transforme pas la stratégie de Xbox à elle seule. Mais elle envoie un message clair : la marque veut à nouveau avoir une âme reconnaissable.

Dans un marché dominé par les services, les abonnements et le cloud, Xbox rappelle que l’identité d’une console se joue aussi dans ces quelques secondes avant le menu principal.