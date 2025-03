Huawei Pura X : un smartphone pliable au format large, une innovation face à Samsung ?

Samsung domine le marché des smartphones pliables, mais, en matière d’innovation, Huawei semble prendre une longueur d’avance. Après avoir proposé des modèles à clapet, des pliables au format livre et même un smartphone à triple pli, la marque chinoise dévoile le Huawei Pura X, le premier smartphone pliable au format large.

Plutôt que d’opter pour un format classique, Huawei repense le concept du pliable avec un design plus large, optimisant ainsi l’expérience utilisateur pour la lecture, le multitâche et la navigation Web.

Huawei Pura X : Un design inédit et un écran large pour une nouvelle expérience

Le Huawei Pura X se distingue par son format atypique. Contrairement aux pliables à clapet traditionnels, il s’ouvre sur un écran large plutôt qu’un écran allongé, offrant un affichage plus spacieux en mode plié comme déplié.

Lorsqu’il est fermé, l’écran externe OLED mesure 3,5 pouces, avec un format carré 1:1 et une résolution de 980×980 pixels. Ce choix permet d’afficher plus d’informations en un coup d’œil, tout en facilitant l’interaction rapide avec les notifications et les applications essentielles.

Une fois déplié, le Pura X révèle un écran principal OLED de 6,3 pouces avec une résolution de 2120×1320 pixels et un format 16:10. Ce ratio plus large améliore la lecture de documents, la navigation web et le multitâche, notamment pour l’utilisation simultanée de deux applications côte à côte.

Des performances haut de gamme et un mystère autour du processeur

Huawei joue la carte du haut de gamme, en équipant le Pura X de 12 Go de RAM et d’un stockage de 256 Go ou 512 Go. En revanche, la marque garde le secret sur le processeur, comme elle l’a déjà fait avec d’autres modèles récents. Il est probable qu’il s’agisse d’un SoC développé en interne, conçu pour fonctionner avec Hongmeng OS 5, la nouvelle version du système d’exploitation de Huawei.

Côté photographie, le Pura X n’est pas en reste et propose un système de caméra avancé, comprenant :

Un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS)

Un ultra grand-angle de 40 mégapixels

Un téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique 3,5x et zoom numérique 30x

Le smartphone dispose également d’une caméra frontale de 10,7 mégapixels, mais comme pour la plupart des pliables, les capteurs principaux peuvent être utilisés pour des selfies en mode fermé.

Une autonomie confortable et une charge ultra-rapide

Le Huawei Pura X embarque une batterie de 4 720 mAh, compatible avec la charge filaire rapide de 66W et la charge sans fil de 40W. Cette autonomie devrait être suffisante pour une journée complète, malgré l’écran pliable plus énergivore que sur un smartphone classique.

Une version Collector avec des finitions haut de gamme et plus de stockage

Huawei propose également une édition Collector du Pura X, dotée d’un dos en cuir tricolore et de fonctionnalités supplémentaires, notamment la communication par satellite. Cette version monte en gamme avec 16 Go de RAM et des options de stockage de 512 Go ou 1 To.

Prix et disponibilité

Le Huawei Pura X s’adresse aux utilisateurs premium, avec un prix de départ de 7 499 RMB (957 euros) pour le modèle standard. L’édition Collector est quant à elle proposée à 8 999 RMB (1 150 euros). Ces tarifs confirment que Huawei vise le segment haut de gamme et cherche à séduire ceux qui recherchent un pliable innovant avec une conception unique.

Avec le Pura X, Huawei prouve une nouvelle fois sa capacité à réinventer le format des smartphones pliables. Son écran large, son design carré et ses fonctionnalités avancées en font une alternative unique sur le marché.

Reste à voir si ce concept séduira les utilisateurs et si Samsung et d’autres constructeurs suivront cette tendance.