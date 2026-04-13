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Huawei Pura X Max : Le smartphone qui va tuer le format « livre » ?

Huawei Pura X Max : Le smartphone qui va tuer le format « livre » ?

Le marché des smartphones pliables pourrait être à l’aube d’un changement de paradigme. De nouvelles images en fuite dévoilent un appareil inédit chez Huawei, distinct du futur Pura X2, et clairement positionné sur un format émergent : le « wide fold », pensé pour une utilisation horizontale.

Pura X Max : Un nouveau design pensé pour le paysage

Ce modèle, provisoirement nommé Pura X Max ou Pura Wide Fold, se distingue immédiatement des pliables classiques. Contrairement aux formats « livre » verticaux, comme le Pura X ou les Galaxy Z Fold, ici tout semble pensé pour un usage en mode paysage, presque comme une mini-tablette.

Selon les fuites, ce modèle se vanterait d’un écran interne d’environ 7,5 pouces, d’un format plus large que haut, et d’une double caméra poinçonnée (extérieur + intérieur).

Une approche qui rappelle fortement les rumeurs autour de l’iPhone Ultra, mais aussi le futur Galaxy Z Wide Fold. Le message est clair : un nouveau standard est en train d’émerger.

Huawei accélère sur deux fronts

Ce qui rend cette fuite encore plus intéressante, c’est la stratégie produit. Huawei ne miserait pas sur un seul pliable, mais sur deux directions distinctes :

un successeur du Pura X (Pura X2), dans un format plus compact et vertical

un Wide Fold, plus ambitieux, orienté multimédia et productivité

Ce double positionnement montre que Huawei teste activement les usages, sans parier entièrement sur un seul format. Une approche pragmatique dans un marché encore en construction.

Un effet domino déclenché par Apple

L’élément déclencheur semble venir de Cupertino. Depuis les premières fuites autour d’Apple et de son iPhone Ultra pliable, plusieurs constructeurs accélèrent sur des designs similaires. Même Samsung travaillerait sur un modèle équivalent, preuve que l’industrie anticipe un possible basculement vers ce format plus large.

Ce n’est plus une expérimentation isolée : c’est une réaction en chaîne.

Vers la fin des pliables « classiques » ?

Ce nouveau format soulève une question stratégique majeure : les pliables actuels (type Galaxy Z Fold) sont-ils déjà en train de devenir une étape intermédiaire ?

Le wide fold présente plusieurs avantages potentiels :

meilleure expérience vidéo et gaming

format plus naturel pour le multitâche

surface proche d’une tablette compacte

Mais, il implique aussi des compromis avec un écran externe plus petit ou moins pratique et une ergonomie différente, moins universelle. Tout dépendra de l’adoption par le grand public.

Une transition encore incertaine, mais crédible

Le succès du Pura X en Chine montre déjà qu’il existe une demande pour des formats alternatifs. Si le wide fold confirme cette tendance à l’échelle mondiale, il pourrait redéfinir la hiérarchie des pliables.

Pour l’instant, ces informations restent basées sur des fuites. Mais une chose est certaine : les constructeurs ne se contentent plus d’affiner les pliables, ils cherchent à les réinventer.

Et cette fois, ce n’est pas l’IA qui mène la danse… mais le design.