Après des années de rumeurs, le premier iPhone pliable, alias iPhone Fold ou iPhone Ultra selon de dernières fuites, semble enfin sortir du brouillard. Selon Mark Gurman chez Bloomberg, l’appareil resterait sur les rails pour une présentation en septembre 2026, malgré un rapport concurrent de Nikkei Asia évoquant des difficultés d’ingénierie susceptibles de perturber le calendrier industriel.

iPhone Fold : Un lancement en septembre reste crédible

La lecture la plus solide, à ce stade, est la suivante : Apple viserait toujours une annonce de son iPhone Fold dans la fenêtre de septembre, aux côtés des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. En revanche, la date de commercialisation exacte reste un peu moins verrouillée.

Mark Gurman parle d’une disponibilité autour du même moment ou peu après les modèles Pro, ce qui laisse la porte ouverte à un décalage limité entre la présentation et les premières livraisons.

Le vrai point de friction, ce sont les volumes

C’est là que le dossier devient intéressant. De récentes rumeurs affirment qu’Apple ferait face à des accrocs d’ingénierie pendant la phase de test, au point de menacer la production de masse et le rythme initial des expéditions.

Autrement dit, même si la keynote de septembre tient, les stocks pourraient rester très serrés au lancement, surtout pour un produit aussi complexe qu’un pliable Apple de première génération.

Sur le produit lui-même, le consensus des fuites reste relativement stable : Apple travaillerait sur un modèle de type livre, avec un écran externe autour de 5,5 pouces et un écran interne d’environ 7,8 pouces, dans un format plus large et plus proche d’un mini iPad que de certains smartphones pliables Android plus étroits. Plusieurs sources évoquent aussi un ratio 4:3, précisément pour renforcer cette impression d’iPad mini repliable.

Apple veut surtout gagner sur la qualité perçue

Le point le plus différenciant pourrait être l’écran. Apple viserait une pliure minimale, voire quasi invisible, grâce à de nouveaux matériaux et à une approche coûteuse du panneau flexible. D’autres fuites parlent aussi d’un châssis très fin et d’un appareil pensé pour paraître plus « mature » que spectaculaire.

C’est cohérent avec la stratégie Apple : sur un produit de niche à plus de 2 000 dollars, l’enjeu n’est pas seulement d’exister, mais de donner une impression immédiate de finition supérieure.

Sur l’appellation, rien n’est confirmé. Les rumeurs oscillent toujours entre iPhone Fold et iPhone Ultra, cette dernière option s’inscrivant dans une possible extension du label « Ultra » chez Apple pour ses produits les plus premium. Mais à ce stade, le nom reste plus spéculatif que le calendrier lui-même.

Apple ne peut pas se permettre un lancement brouillon

Le plus important, au fond, n’est pas de savoir si Apple livrera son pliable exactement une semaine après l’annonce ou quelques semaines plus tard. Le vrai sujet est ailleurs : Apple doit réussir son entrée symbolique sur le marché des smartphones pliables. Samsung, Google et Honor ont déjà occupé le terrain. Apple arrive tard, donc elle devra compenser par une meilleure exécution perçue : écran plus propre, format plus convaincant, logiciel mieux adapté, et surtout disponibilité suffisamment crédible pour éviter l’effet « concept de luxe introuvable ».

En clair, septembre 2026 reste aujourd’hui le scénario le plus crédible pour l’annonce. Mais pour le reste — volumes, vitesse de livraison, nom final — Apple avance encore sur une ligne de crête.