Ugreen mise sur une idée simple, mais redoutablement pratique : une batterie externe qui ne vous laisse pas chercher un câble au fond du sac. Avec la Rhythm Series S45, la marque propose un modèle 10 000 mAh compact, rapide et pensé pour les usages mobiles du quotidien.

Un format classique, un détail qui change tout

La nouvelle Ugreen PB603 adopte une capacité de 10 000 mAh et une puissance de charge de 45 W. Son principal atout se trouve sur la tranche supérieure : un câble USB-C intégré, tressé, compatible avec la charge rapide PD 3.0.

C’est précisément le genre de détail qui rend une batterie externe plus utile au quotidien. Plus besoin de transporter un câble séparé pour recharger un smartphone, une tablette ou certains ultraportables compatibles.

Un écran TFT pour suivre la batterie

Avec ses dimensions de 152 x 71 x 29,8 mm, la Rhythm Series S45 reste dans un format transportable, même si elle n’est pas ultra-fine. Ugreen ajoute une finition texturée façon vague pour améliorer la prise en main, ainsi qu’un petit écran TFT affichant clairement le pourcentage de batterie restant.

À l’intérieur, Ugreen utilise des cellules ATL et annonce une nette amélioration de la longévité : +166 % de cycles de charge par rapport à la génération précédente, qui tournait autour de 300 cycles.

La marque met aussi en avant un système de gestion de batterie propriétaire, avec plus de 150 tests de sécurité réalisés selon les normes chinoises 3C. Parmi les arguments avancés : résistance à la perforation, à la pression et à une chaleur extrême de 135 °C.

Une gestion thermique très surveillée

La charge rapide 45 W impose une vraie maîtrise de la température. Ugreen indique utiliser un système de refroidissement en quatre couches, incluant du graphène à haute conductivité thermique et un contrôle intelligent NTC capable d’effectuer jusqu’à 360 000 vérifications de température par heure.

Un chiffre très marketing dans sa présentation, mais qui traduit une tendance claire : les batteries externes deviennent de plus en plus sophistiquées pour supporter des puissances élevées sans sacrifier la sécurité.

Un prix agressif en Chine

La Ugreen Rhythm Series S45 est actuellement listée sur JD.com en Chine à 199 yuans, soit environ 25 euros. À ce tarif, elle vise clairement le segment des batteries pratiques, rapides et accessibles.

Si Ugreen confirme une disponibilité internationale, ce modèle pourrait devenir une option très séduisante pour ceux qui veulent une batterie compacte, rapide et surtout prête à l’emploi, sans câble à ajouter.