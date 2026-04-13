Apple semble avoir compris une chose essentielle sur les lunettes intelligentes : la technologie ne suffira jamais si l’objet ne donne pas envie d’être porté dehors.

Selon Mark Gurman chez Bloomberg, la marque travaille sur plusieurs styles de montures pour ses premières lunettes IA, avec des formes et des finitions assez différentes les unes des autres.

L’objectif serait clair : ne pas enfermer le produit dans un unique design « tech », mais augmenter les chances qu’au moins une version paraisse naturelle sur un vrai visage, dans une vraie vie.

Apple ne veut pas une seule paire de lunettes, mais une identité visuelle

Les rapports décrivent au moins quatre styles en test : une grande monture rectangulaire façon Wayfarer, une version rectangulaire plus fine, une monture ovale ou circulaire plus imposante, et une autre plus petite et plus raffinée.

Apple testerait aussi plusieurs couleurs, dont noir, bleu océan et brun clair. Cette diversité est loin d’être anecdotique : elle montre qu’Apple traite déjà ses lunettes moins comme un gadget unique que comme une catégorie de produit à part entière.

C’est probablement la bonne lecture du marché. Les écouteurs ou les montres connectées peuvent encore s’imposer avec un design fortement standardisé. Les lunettes, elles, touchent à quelque chose de plus intime : le visage, le style, la silhouette personnelle. En testant plusieurs formes dès le départ, Apple semble reconnaître que la réussite du produit dépendra autant de l’acceptation sociale que de la fiche technique.

Une stratégie très différente de Meta, et très fidèle à Apple

L’autre signal fort, c’est l’absence apparente de partenariat avec une grande marque de lunettes. Là où Meta s’est appuyé sur Ray-Ban pour rendre ses lunettes immédiatement désirables, Apple semble vouloir bâtir sa propre signature visuelle, en interne. La firme compte sur son sens du design, sur des matériaux plus haut de gamme et sur une intégration produit plus « Apple » pour se distinguer.

C’est un pari risqué, mais cohérent. Apple ne cherche visiblement pas à emprunter une légitimité mode ; elle veut créer la sienne. C’est exactement la logique qui lui a permis de transformer les AirPods en objet culturel, puis l’Apple Watch en accessoire personnel plutôt qu’en simple écran au poignet.

Si cette stratégie fonctionne, le vrai succès ne sera pas que les lunettes soient belles, mais qu’elles soient reconnaissables au premier coup d’œil comme un objet Apple.

Le vrai enjeu n’est pas l’AR, mais la désirabilité

Les informations disponibles convergent aussi sur un autre point important : les premières lunettes Apple ne seraient pas des lunettes AR spectaculaires, mais un produit plus sobre, sans affichage intégré, plus proche dans l’esprit des Meta Ray-Ban que du Vision Pro. Elles embarqueraient plutôt des caméras, des microphones, des haut-parleurs et une forte dépendance à une version beaucoup plus compétente de Siri.

Au fond, le plus intéressant dans cette rumeur n’est pas la couleur « bleu océan » ou la forme « plus ovale ». C’est la hiérarchie implicite des priorités chez Apple. La marque semble considérer que, pour une première génération, la bataille ne se jouera pas sur un effet « wow » technologique, mais sur quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus difficile : faire en sorte que les gens veuillent vraiment porter ces lunettes tous les jours.

Et c’est sans doute la leçon que toute l’industrie finit par apprendre. Les lunettes connectées ne meurent pas parce qu’elles manquent d’idées. Elles meurent quand elles ressemblent trop à un prototype que l’on tolère chez soi mais que l’on n’assume pas dehors. Si Apple multiplie réellement les styles, les couleurs et les matériaux premium, ce n’est pas du détail cosmétique : c’est peut-être le cœur même du produit.