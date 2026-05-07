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Huawei Mate 90 Pro Max : le retour du vrai zoom optique 10x ?

Huawei Mate 90 Pro Max : le retour du vrai zoom optique 10x ?

Alors que la plupart des smartphones premium misent désormais sur le recadrage numérique et les très grands capteurs, Huawei pourrait faire exactement l’inverse. De nouvelles fuites évoquent un Mate 90 Pro Max équipé d’un véritable téléobjectif périscopique 10x natif.

Huawei reviendrait au zoom longue portée « pur »

Selon les dernières rumeurs, le Huawei Mate 90 Pro Max intégrerait un module périscopique 10x optique, accompagné d’un second téléobjectif. Une approche devenue rare sur le marché Android premium actuel.

La plupart des constructeurs privilégient désormais des capteurs haute résolution, du crop numérique assisté par IA et des zooms intermédiaires plus polyvalents.

Huawei semble vouloir reprendre une philosophie différente : conserver un vrai téléobjectif longue distance natif.

Une stratégie héritée du P40 Pro+

Ce ne serait pas une première pour Huawei. Dès 2020, le Huawei P40 Pro+ proposait déjà un zoom optique 10x grâce à un système optique replié particulièrement ambitieux pour l’époque. Le Mate 90 Pro Max pourrait moderniser cette idée avec un grand capteur principal de type 1 pouce, un nouveau traitement XMAGE et une amélioration IA des longues focales.

Cette fuite arrive dans un contexte intéressant. Samsung avait remis le zoom 10x au centre avec le Galaxy S21 Ultra avant de revenir vers un téléobjectif 5x plus polyvalent sur les générations suivantes.

Même logique chez d’autres marques : OPPO, Xiaomi ou Vivo privilégient souvent aujourd’hui la flexibilité logicielle et les grands capteurs plutôt qu’un zoom optique extrême permanent.

Le récent OPPO Find X9 Ultra montre toutefois que l’industrie recommence à expérimenter sérieusement les longues focales grâce à des systèmes périscopiques plus avancés.

Le vrai défi : la qualité utile

Le problème du zoom 10x a toujours été le même : il impressionne techniquement, mais reste difficile à exploiter au quotidien. Stabilisation, luminosité, taille du module et qualité vidéo deviennent rapidement complexes.

Huawei semble vouloir résoudre cela via des capteurs plus grands, une meilleure stabilisation, une IA de reconstruction d’image et un traitement XMAGE plus agressif.

Autrement dit : transformer un zoom spectaculaire en outil réellement exploitable.

Huawei veut redevenir la référence photo Android

Depuis les restrictions américaines, Huawei a perdu une partie de sa domination mondiale. Mais, sur la photographie mobile, la marque continue d’expérimenter plus agressivement que beaucoup de concurrents.

Et si le Mate 90 Pro Max confirme ces rumeurs, Huawei pourrait remettre sur le devant de la scène une idée que l’industrie semblait doucement abandonner : le vrai zoom optique longue portée.