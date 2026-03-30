Le marché du smartphone pliable entre dans une phase beaucoup plus intéressante qu’auparavant. Longtemps dominé par quelques formats assez prévisibles, il commence désormais à se fragmenter autour d’idées plus audacieuses : formats plus larges, usages plus proches de la mini-tablette, et lecture moins verticale du pliable premium.

C’est précisément dans ce contexte que Huawei préparerait deux nouveaux modèles Pura, dont un successeur du Pura X et un autre appareil plus directement aligné avec le futur iPhone Fold d’Apple, selon plusieurs rapports relayés ces derniers jours.

Un Pura X2, ou peut-être autre chose, pour prolonger le format large

Le premier de ces appareils, serait le successeur du Huawei Pura X, ce pliable atypique lancé en 2025 avec un format plus large que les smartphones pliables classiques et pensé pour être utilisé verticalement une fois ouvert. Des récents rapports indiquent qu’un deuxième modèle « wide foldable » est bien en préparation chez Huawei, avec une fenêtre de lancement qui revient régulièrement autour du printemps 2026, même si le nom commercial Pura X2 n’est pas totalement verrouillé à ce stade.

Ce point est important, car Huawei ne semble pas considérer le Pura X comme une simple curiosité de catalogue. La marque paraîtrait plutôt décidée à en faire une vraie branche de son offre pliable, avec un format large assumé et une identité distincte du pliable « livre » plus conventionnel.

Un second pliable plus proche de l’idée Apple

L’autre appareil évoqué serait plus directement conçu pour répondre à ce qu’Apple préparerait avec son premier pliable. Les rumeurs les plus crédibles autour de l’iPhone Fold décrivent en effet un appareil qui s’ouvrirait horizontalement, dans une logique plus proche d’un petit iPad que d’un téléphone allongé. Mark Gurman a récemment réaffirmé que les expéditions du pliable Apple devraient commencer après les iPhone 18 Pro, probablement en décembre 2026.

Dans ce contexte, voir Huawei préparer un second Pura plus proche de cette philosophie n’aurait rien d’absurde. La marque semble avoir compris, avant même Apple, qu’il existait une place pour des pliables plus larges, moins étroits, et potentiellement plus naturels pour la vidéo, la lecture ou le multitâche.

Un jeu d’influences plus qu’une simple copie

Il faut d’ailleurs éviter de raconter cette histoire comme une imitation à sens unique. Le Pura X existe déjà, avec son propre parti pris formel, et Apple semble justement arriver sur un terrain que les constructeurs chinois explorent depuis plusieurs cycles. De la même manière, plusieurs rapports indiquent aussi que Samsung travaillerait sur un pliable plus large, souvent surnommé Galaxy Z Fold 8 Wide dans les fuites.

Autrement dit, l’iPhone Fold n’inspire pas seulement le marché : il s’inscrit lui-même dans une tendance qui s’accélère déjà.

Des détails techniques encore très flous

À ce stade, il faut rester très prudent sur les spécifications. Les sources consultées n’apportent pas encore de fiche technique solide pour le successeur du Pura X, au-delà d’un possible repositionnement esthétique et d’une palette de couleurs plus vive, notamment autour de l’orange et du violet, selon certains relais de rumeurs. Rien de cela n’a été confirmé officiellement par Huawei.

Le pliable « large » devient peut-être enfin la vraie prochaine bataille

Ce qui se joue ici dépasse largement un duel Huawei contre Apple. Le marché pliable semble entrer dans une nouvelle phase, où le sujet n’est plus seulement de plier un smartphone, mais de décider comment il doit s’ouvrir pour devenir vraiment utile. Format vertical très large comme le Pura X, format horizontal plus tablette comme l’iPhone Fold, ou variantes encore hybrides : les marques sont en train de tester la bonne grammaire du pliable premium.

En somme, Huawei ne préparerait pas seulement un nouveau Pura. La marque chercherait à occuper les deux branches d’un marché en train de s’inventer : celle du pliable large déjà assumé, et celle du « pliable de type livre » nouvelle génération qu’Apple s’apprête, à son tour, à légitimer.