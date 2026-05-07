L’attente est enfin terminée ! La série Huawei Watch Fit 5 est désormais disponible sur le marché mondial. Huawei organise l’événement « Now Is Your Spark » à Bangkok, en Thaïlande, pour y dévoiler des produits emblématiques, dont ce tout nouveau bracelet connecté dédié au sport !

Au programme : une Watch Fit 5 plus sportive, une version Pro plus premium, une Ultimate Design sertie de diamants et une GT Runner 2 pensée pour les coureurs exigeants.

Huawei Watch Fit 5 et Fit 5 Pro : le cœur de gamme

La série Huawei Watch Fit 5 se distingue par son design étincelant. Cette gamme de montres connectées propose des couleurs éclatantes, un boîtier à la fois robuste et plus fin, et se transforme en un compagnon de fitness élégant ! La Watch Fit 5 est disponible en deux modèles : Standard et Pro.

La Huawei Watch Fit 5 embarque un écran AMOLED de 1,82 pouce, tandis que la Watch Fit 5 Pro passe à 1,92 pouce, avec verre saphir, bordures plus fines et luminosité maximale annoncée à 3 000 nits. La version Pro ajoute aussi des matériaux plus nobles, dont alliage de titane et finition nanocéramique selon les modèles.

Le premier se décline en cinq coloris : argent, violet, vert, blanc et noir. Le second, quant à lui, arbore une nouvelle couleur orange vif, en plus des deux coloris standards : blanc et noir. La technologie AirDry, exclusive à la Watch Fit 5 Pro orange, assure une excellente respirabilité du bracelet, pour un confort optimal et une bonne évacuation de la transpiration.

Fonctionnalités sportives de la série Huawei Watch Fit 5

Huawei introduit également un mode Mini-Workout, pensé pour des exercices courts et guidés, ainsi que de nouveaux outils pour le cyclisme, le trail et le golf. La Pro va plus loin avec ECG, détection de rigidité artérielle et suivi avancé de la santé féminine.

Ces nouvelles montres connectées prennent en charge des modes cyclisme et course à pied spécifiques. Elles analysent vos performances, calculent les calories brûlées et votre endurance pendant l’effort, intègrent un capteur de puissance, une fonction de détection automatique des chutes et sont compatibles avec les réseaux sociaux.

Les versions internationales de la Huawei Watch Fit 5 sont étanches jusqu’à 40 mètres et offrent plus de 100 modes d’entraînement. Huawei a également amélioré les systèmes Bien-être émotionnel 2,0, TruSense et TruSleep pour garantir des rapports précis sur votre santé.

La Watch Fit 5 offre une autonomie de 10 jours en utilisation légère, 7 jours en utilisation standard et 4 jours avec l’affichage permanent (AOD) activé.

Une gamme qui vise tous les profils

À côté des modèles fitness, Huawei dévoile aussi la Watch Ultimate Design Spring Edition, co-signée avec Francesca Amfitheatrof, avec 99 diamants naturels, verre saphir et boîtier en titane. Malgré son positionnement joaillerie, elle conserve ECG, eSIM, NFC et plongée jusqu’à 40 mètres.

La Watch GT Runner 2 Racing Legend Edition cible, elle, les sportifs sérieux, avec GPS amélioré, analyse du seuil lactique, prédiction d’allure et plans de préparation conçus avec Eliud Kipchoge.

Prix et disponibilité

La Watch Fit 5 démarre à 199,99 euros, la Watch Fit 5 Pro à 299,99 euros, la Watch GT Runner 2 Racing Legend Edition à 399,99 euros, et la Ultimate Design Spring Edition grimpe à 3 299,99 euros. Les ventes débutent ce jeudi 7 mai via le Huawei Store.

Avec cette gamme, Huawei ne cherche plus seulement à vendre une montre connectée. La marque segmente clairement son écosystème : bien-être accessible, sport expert et luxe technologique.