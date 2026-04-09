OPPO affine sa formule flagship en version compacte. À quelques jours de son lancement annoncé en Chine pour le 21 avril 2026, le Find X9s Pro se montre dans une nouvelle fuite attribuée à Evan Blass, avec quatre coloris désormais visibles : cyan, orange, titanium et blanc.

Le tout confirme une direction assez claire : un smartphone plus compact que le reste de la gamme, mais loin d’être allégé sur la fiche technique.

OPPO Find X9s Pro : Un design familier, mais dans un format plus ramassé

Les images qui circulent montrent un appareil cohérent avec l’identité visuelle déjà vue sur les autres modèles Find X9, avec un bloc photo carré et une finition très propre, mais dans un gabarit plus contenu. Plusieurs sources indiquent que le Find X9s Pro serait le plus petit modèle de la série, avec un écran de 6,32 pouces.

Ce détail compte. Dans un marché premium dominé par les grandes diagonales, OPPO semble vouloir défendre une idée simple : proposer un vrai flagship photo et performance sans imposer un format massif. C’est une niche, mais une niche de plus en plus intéressante.

Une fiche technique qui reste, pour l’instant, du domaine de la fuite

Côté spécifications, les rumeurs sont déjà très denses. Le Find X9s Pro serait équipé d’un écran OLED 1,5K à 144 Hz, d’une puce MediaTek Dimensity 9500, de mémoire LPDDR5X et de stockage UFS 4.1, avec des configurations pouvant monter jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To. La batterie atteindrait 7 025 mAh, avec 80 W en filaire et 50 W en sans-fil.

À cela s’ajouteraient un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran, des haut-parleurs stéréo, un moteur linéaire X-axis, ainsi qu’une certification IP68/IP69. Rien n’est encore officialisé par OPPO sur cette fiche complète, mais les éléments remontent de façon assez cohérente dans plusieurs fuites récentes.

Le vrai angle d’attaque : la photo

C’est sans doute là que OPPO veut faire la différence face à un rival plus orienté performance brute comme le OnePlus 15T. Les indiscrétions les plus insistantes évoquent un bloc arrière mené par un capteur principal Samsung de 200 mégapixels avec OIS, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, et surtout un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels lui aussi stabilisé, auquel s’ajouterait un capteur multispectral et un réglage Hasselblad. Un accessoire téléconvertisseur Hasselblad optionnel a également déjà été évoqué dans des fuites précédentes.

Si cette configuration se confirme, OPPO chercherait moins à battre la concurrence sur la seule puissance qu’à imposer une idée plus rare dans le segment compact : un petit flagship qui ne sacrifie pas l’ambition photo.

Une stratégie de plus en plus lisible

Ce qui ressort de ce Find X9s Pro, ce n’est pas seulement une fuite de plus avant lancement. C’est une stratégie de produit assez nette. OPPO semble comprendre qu’en 2026, il existe de la place pour un smartphone premium qui combine trois éléments rarement réunis : format compact, grosse batterie et vraie promesse photo.

Les quatre coloris révélés — du cyan au titanium en passant par un orange plus expressif — vont aussi dans ce sens : donner au produit plus de personnalité, sans casser la sobriété haut de gamme de la gamme Find.

OPPO ne cherche pas le plus spectaculaire, mais le plus désirable

Le Find X9s Pro pourrait être l’un de ces smartphones qui ne changent pas les règles du marché, mais qui répondent très précisément à une attente mal servie : celle d’un appareil premium, puissant, photophone, mais encore agréable à vivre au quotidien. À condition, évidemment, que la promesse d’autonomie, de chauffe maîtrisée et de qualité photo tienne une fois le produit officialisé.

En clair, OPPO semble moins chercher le flagship le plus démonstratif que le plus cohérent. Et dans un segment saturé de grandes dalles et de surenchère technique, cette approche pourrait bien être l’une des plus intelligentes.