DuckDuckGo continue de renforcer son navigateur avec une fonctionnalité que de nombreux utilisateurs attendaient. L’entreprise spécialisée dans la protection de la vie privée annonce que son navigateur est désormais capable de bloquer la majorité des publicités vidéo sur YouTube, directement lors de la lecture des vidéos.

Cette nouveauté intervient à un moment stratégique, alors que de plus en plus d’utilisateurs recherchent des alternatives à Google, dont les services intègrent désormais massivement l’intelligence artificielle.

Un blocage intégré directement au navigateur DuckDuckGo

La nouvelle fonctionnalité repose sur les célèbres listes de filtres open source utilisées par uBlock Origin. DuckDuckGo explique utiliser ces filtres communautaires, tout en y ajoutant ses propres règles afin d’optimiser le blocage des publicités dans son navigateur.

Une fois activée, la fonction détecte automatiquement les annonces diffusées sur YouTube et tente de les empêcher de s’afficher pendant la lecture des vidéos.

Le système est activé par défaut sur Windows, macOS et iPhone.

Sur Android, l’option est déjà disponible mais doit, pour le moment, être activée manuellement depuis les paramètres du navigateur. DuckDuckGo indique qu’elle sera prochainement activée par défaut sur cette plateforme également.

Les utilisateurs conservent toutefois la possibilité de désactiver cette fonction à tout moment.

Une limite importante

Cette nouveauté ne fonctionne que dans un cas bien précis. Les vidéos doivent être consultées depuis le navigateur DuckDuckGo. Le blocage des publicités ne s’applique pas à l’application officielle YouTube, dont le fonctionnement échappe naturellement au contrôle du navigateur.

Pour bénéficier de cette fonctionnalité, les utilisateurs devront donc passer par la version web du service.

Un lancement au moment où Google transforme la recherche

Le calendrier de cette annonce n’a rien d’anodin. Ces derniers mois, DuckDuckGo a bénéficié d’un regain d’intérêt à mesure que Google déployait de nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle dans son moteur de recherche.

Les AI Overviews ainsi que le nouveau mode conversationnel modifient profondément l’expérience de recherche proposée par Google.

Face à cette évolution, DuckDuckGo met en avant une philosophie différente : offrir davantage de contrôle aux utilisateurs, tant sur la confidentialité que sur la place occupée par l’IA dans leur navigation. Le blocage des publicités vidéo constitue désormais un avantage concret qui dépasse le seul argument de la protection des données personnelles.

Une stratégie qui rappelle Brave

Avec cette évolution, DuckDuckGo se rapproche d’une stratégie déjà popularisée par Brave. Depuis plusieurs années, ce navigateur bloque par défaut une grande partie des publicités et des traceurs présents sur le web, y compris sur YouTube. Cette approche lui a permis de séduire un nombre croissant d’utilisateurs, au point de dépasser récemment 120 millions d’utilisateurs actifs mensuels.

DuckDuckGo semble désormais suivre une trajectoire similaire, tout en adoptant un discours plus prudent sur les limites techniques de son système.

L’entreprise reconnaît que cette fonctionnalité n’est pas encore parfaite. Dans certains cas, les utilisateurs pourraient constater des temps de chargement légèrement plus longs et des interruptions occasionnelles lors de la lecture des vidéos.

DuckDuckGo estime néanmoins que ces désagréments restent limités au regard du confort apporté par la suppression des annonces.

Plus qu’un simple bloqueur de publicités

Au-delà de cette nouvelle fonction, DuckDuckGo poursuit progressivement sa transformation. Longtemps identifié uniquement comme un moteur de recherche respectueux de la vie privée, l’entreprise cherche désormais à faire de son navigateur une alternative complète aux solutions dominantes.

En associant protection des données, contrôle de l’intelligence artificielle et blocage natif des publicités, DuckDuckGo se positionne sur un segment où les attentes des utilisateurs évoluent rapidement. À l’heure où les navigateurs deviennent eux aussi des plateformes d’IA, la société fait le pari qu’une expérience plus simple, plus discrète et moins intrusive peut encore constituer un avantage concurrentiel majeur.