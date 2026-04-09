Huawei continue d’étendre sa série Enjoy 90 sans grand effet d’annonce. Le nouveau Huawei Enjoy 90m Plus est apparu directement sur le site officiel chinois de la marque, avec une fiche technique très proche du Enjoy 90 Plus, mais un design arrière retravaillé et un coloris inédit plus affirmé.

Le changement le plus visible concerne le bloc photo. Là où d’autres modèles de la gamme séparaient plus nettement les capteurs, le Enjoy 90m Plus adopte un module noir en forme de capsule ovale, plus compact visuellement. Les premiers visuels publiés montrent aussi un nouveau coloris coral orange, en plus du blanc et du noir.

Ce repositionnement esthétique n’est pas anodin. Huawei semble chercher à donner un peu plus de personnalité à une gamme plutôt orientée usage et autonomie, sans bouleverser sa formule.

Huawei Enjoy 90m Plus : Une fiche technique centrée sur l’endurance et la fluidité

Sur le plan technique, Huawei met en avant une plateforme Kirin 8 series, avec plusieurs reprises précisant qu’il s’agit du Kirin 8000. Le téléphone tourne sous HarmonyOS 6.0 et intègre les fonctions de sécurité de l’écosystème Harmony, dont des outils liés à la protection anti-fraude par IA.

L’appareil propose un écran LCD de 6,67 pouces en 1604 × 720 pixels avec un taux de rafraîchissement 120 Hz. Ce n’est pas la définition la plus ambitieuse du segment, mais Huawei privilégie clairement ici la fluidité et l’autonomie plutôt que la course à la densité de pixels.

Batterie massive, photo simple, connectivité moderne

Le Enjoy 90m Plus embarque une batterie de 6 620 mAh avec charge rapide 40 W. Huawei communique autour de sa « gigantesque batterie » sur la page produit, et les spécifications du Enjoy 90 Plus officiel confirment cette capacité et cette puissance de charge, ce qui laisse penser que le 90m Plus repose sur la même base matérielle.

Côté photo, on retrouve un capteur principal 50 mégapixels avec zoom numérique jusqu’à 10x, ainsi qu’une caméra frontale 8 mégapixels. Pour le reste, Huawei mentionne aussi la prise en charge de Bluetooth 6.0 et de StarFlash E1.0 sur la fiche de la gamme.

Le téléphone est annoncé en 128 Go et 256 Go de stockage.

Prix : encore rien d’officiel

À l’heure actuelle, Huawei a bien mis en ligne le produit sur son site, mais n’a pas encore communiqué de prix ni de calendrier de commercialisation détaillé pour le Enjoy 90m Plus.

Le Huawei Enjoy 90m Plus ressemble moins à un nouveau smartphone radical qu’à une variation plus stylisée d’une base déjà connue. Huawei conserve ce qui fait l’intérêt de la série — grande batterie, écran 120 Hz, interface récente, puce Kirin de milieu de gamme — et ajoute surtout une identité visuelle plus nette. C’est une évolution discrète, mais cohérente pour une gamme qui mise d’abord sur la praticité.