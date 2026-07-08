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Netflix s’inspire de YouTube et accueille les vidéos de Vogue, Variety, BuzzFeed et Rolling Stone

Netflix s’inspire de YouTube et accueille les vidéos de Vogue, Variety, BuzzFeed et Rolling Stone

Netflix poursuit sa transformation en plateforme de divertissement globale. Après les jeux vidéo, les événements en direct et le sport, le service de streaming s’apprête à intégrer des vidéos produites par plusieurs grands médias internationaux directement sur sa page d’accueil.

Une initiative qui rapproche un peu plus Netflix du modèle de YouTube et des réseaux sociaux, tout en offrant aux éditeurs une nouvelle vitrine auprès de millions d’abonnés.

De grands médias arrivent sur Netflix

Selon The Hollywood Reporter, Netflix a signé plusieurs accords de licence avec des groupes de presse majeurs afin de diffuser leurs contenus vidéo à partir du 3 août.

Parmi les partenaires annoncés figurent notamment :

The Hollywood Reporter, Variety, Billboard et Rolling Stone, appartenant au groupe Penske Media

Vogue et Vanity Fair, propriétés de Condé Nast

Cosmopolitan et Elle, édités par Hearst Magazines

BuzzFeed

People ;

Tastemade.

Les premiers utilisateurs concernés seront ceux des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, de l’Irlande, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.

Des vidéos courtes directement intégrées à la plateforme

Les contenus proposés auront une durée comprise entre trois et vingt minutes. Netflix diffusera à la fois des vidéos déjà publiées par ces médias ainsi que de nouveaux programmes spécialement produits pour la plateforme.

Parmi les formats déjà annoncés figurent :

Lie Detector de Vanity Fair

Walking Tour d’Architectural Digest

My Life in Pictures de People.

Ces émissions viendront compléter le catalogue traditionnel de films, séries et documentaires sans nécessiter d’abonnement supplémentaire.

Une expérience qui ressemble de plus en plus à YouTube

Pour Netflix, cette évolution répond à un objectif précis : prolonger le temps passé sur la plateforme. John Derderian, responsable produit chez Netflix, explique que ces contenus doivent permettre aux abonnés de continuer à découvrir les personnalités ou les univers qui les intéressent une fois leur film ou leur série terminés.

Cette stratégie s’inscrit dans une transformation plus large de l’interface du service.

Netflix déploie déjà un flux de vidéos verticales, inspiré des usages popularisés par TikTok, Instagram Reels ou YouTube Shorts. L’idée est de rendre la page d’accueil plus dynamique et de favoriser une consommation continue de contenus, bien au-delà du simple visionnage de longs formats.

Un partenariat gagnant pour Netflix et les éditeurs

Ces accords présentent également un intérêt économique. Pour les groupes de presse, Netflix devient un nouveau canal de diffusion capable d’offrir une visibilité considérable à leurs productions. De son côté, la plateforme enrichit rapidement son catalogue avec des contenus déjà existants ou produits par des partenaires, sans avoir à financer intégralement leur création.

Netflix évoque d’ailleurs une « première vague » de partenariats, laissant entendre que d’autres médias pourraient rejoindre prochainement cette initiative.

Netflix élargit encore son identité

Longtemps perçu comme un simple service de streaming de films et de séries, Netflix poursuit sa mutation vers une plateforme de divertissement beaucoup plus large. Entre les jeux vidéo, les retransmissions sportives, les événements en direct et désormais les vidéos issues de grands médias, l’entreprise cherche à multiplier les raisons de revenir quotidiennement sur son application.

Cette évolution témoigne d’une tendance plus générale dans l’industrie numérique : les frontières entre plateformes de streaming, réseaux sociaux et médias traditionnels deviennent de plus en plus floues. Pour Netflix, l’enjeu n’est plus seulement de proposer les meilleures séries, mais de devenir un espace où les utilisateurs peuvent passer toujours plus de temps, quel que soit le type de contenu recherché.