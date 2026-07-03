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OPPO Find X10 Ultra : un double téléobjectif périscopique de 200 mégapixels et un zoom optique 10x en préparation ?

OPPO Find X10 Ultra : un double téléobjectif périscopique de 200 mégapixels et un zoom optique 10x en préparation ?

Alors que le lancement du OPPO Find X10 Ultra n’est pas attendu avant 2027, les premières informations concernant le futur smartphone ultra haut de gamme commencent déjà à circuler. Une nouvelle fuite en provenance du célèbre leaker Digital Chat Station révèle que OPPO testerait actuellement un système photo particulièrement ambitieux, misant avant tout sur les performances en zoom.

Si ces informations se confirment, le Find X10 Ultra pourrait devenir l’un des smartphones les plus impressionnants du marché pour la photographie à longue distance.

Un double téléobjectif périscopique inédit

Selon les informations partagées sur Weibo, OPPO travaillerait sur un prototype équipé de deux capteurs téléobjectifs périscopiques, une configuration qui devrait être réservée au futur Find X10 Ultra.

Le premier module embarquerait un imposant capteur de 200 mégapixels associé à un capteur d’environ 1/1,3 pouce, soit une taille particulièrement généreuse pour un téléobjectif. Ce choix permettrait de capturer davantage de lumière et d’améliorer la qualité des clichés, notamment en faible luminosité.

Le second téléobjectif serait un capteur de 50 mégapixels d’environ 1/1,95 pouce, capable d’offrir un zoom optique 10x sans perte de qualité.

L’objectif de OPPO serait de proposer une excellente qualité d’image sur toute la plage de zoom, sans dépendre uniquement du traitement logiciel ou du zoom numérique assisté par l’intelligence artificielle.

Un capteur encore plus grand est à l’étude

Le leaker précise également qu’au début du développement, OPPO avait testé une configuration encore plus ambitieuse. Le constructeur aurait notamment expérimenté un gigantesque capteur de 1/1,12 pouce pour son téléobjectif de 200 mégapixels. Une telle taille serait exceptionnelle pour ce type de module et permettrait d’améliorer considérablement la restitution des détails, la plage dynamique ainsi que les performances de nuit.

Toutefois, cette solution serait encore en phase d’évaluation et aucune décision définitive n’aurait été prise. OPPO hésiterait également entre plusieurs capteurs de la série HP de Samsung pour équiper la version finale du smartphone.

Une fiche technique très haut de gamme

Au-delà de son impressionnant bloc photo, les précédentes fuites évoquent un smartphone particulièrement ambitieux. Le OPPO Find X10 Ultra serait doté d’un écran BOE LTPO OLED de 6,89 pouces affichant une définition 2K, avec des bordures extrêmement fines et parfaitement symétriques. L’écran prendrait également en charge l’espace colorimétrique BT.2020, utilisé dans les contenus HDR professionnels.

Sous le capot, le smartphone devrait embarquer la future puce Snapdragon 8 Elite Gen 6 de Qualcomm, gravée par TSMC en 2 nm. Cette nouvelle génération de processeur promettrait un important gain de performances tout en réduisant la consommation énergétique.

Une batterie qui pourrait dépasser les 8 000 mAh

Autre information particulièrement intéressante : l’autonomie. Les différentes rumeurs évoquent une batterie supérieure à 7 000 mAh, certaines sources allant même jusqu’à parler d’une capacité proche de 8 500 mAh.

Si ces chiffres se confirment, le Find X10 Ultra ferait partie des smartphones premium offrant la plus grande capacité de batterie du marché, tout en bénéficiant probablement d’une charge rapide filaire et sans fil de dernière génération.

Une sortie prévue début 2027

Contrairement aux autres modèles de la gamme, le Find X10 Ultra ne sera pas lancé cette année. Le responsable de la gamme Find chez OPPO, Zhou Yibao, a déjà confirmé que le modèle Ultra ne sortirait pas en 2026.

Selon les dernières indiscrétions, les OPPO Find X10, Find X10 Pro et Find X10 Pro Max seraient attendus entre septembre et octobre 2026, tandis que le Find X10 Ultra arriverait seulement au premier trimestre 2027.

OPPO semble vouloir reprendre la couronne de la photo

Depuis plusieurs générations, OPPO fait partie des constructeurs les plus innovants en matière de photographie mobile, notamment grâce à ses collaborations avec Hasselblad et à ses capteurs périscopiques toujours plus performants.

Avec un double téléobjectif, un capteur de 200 MP de très grande taille, un zoom optique 10x et une batterie potentiellement gigantesque, le Find X10 Ultra pourrait s’imposer comme l’un des smartphones Android les plus complets de 2027.

Il faudra toutefois attendre les prochains mois pour savoir quelles technologies OPPO retiendra définitivement, le développement du smartphone étant encore en cours.