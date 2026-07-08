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Anthropic lance Claude Cowork sur mobile et web : l’agent IA continue de travailler sans votre ordinateur

Anthropic lance Claude Cowork sur mobile et web : l’agent IA continue de travailler sans votre ordinateur

Anthropic franchit une nouvelle étape dans l’évolution de ses agents d’intelligence artificielle. Jusqu’à présent limité à l’application de bureau, Claude Cowork est désormais disponible en version bêta sur le web et les smartphones. Une évolution qui change profondément son fonctionnement : les tâches peuvent désormais continuer à s’exécuter dans le cloud, même lorsque l’ordinateur est éteint.

Pour Anthropic, il s’agit d’un pas supplémentaire vers une IA capable de travailler de manière réellement autonome, sans rester dépendante d’un ordinateur allumé en permanence.

Claude continue de travailler, même lorsque le MacBook est fermé

Depuis son lancement, Claude Cowork fonctionnait exclusivement via l’application de bureau. Cette architecture présentait une limite importante : dès que l’utilisateur fermait son ordinateur portable ou interrompait l’application, toutes les tâches en cours étaient suspendues.

La mise à jour annoncée aujourd’hui met fin à cette contrainte.

Grâce à une exécution désormais assurée dans le cloud, Claude peut poursuivre ses opérations en arrière-plan, indépendamment de l’appareil utilisé. Un utilisateur peut ainsi lancer une tâche depuis son ordinateur, quitter son bureau puis suivre son avancement directement depuis son smartphone. Les tâches planifiées continuent elles aussi de s’exécuter sans nécessiter qu’un ordinateur reste allumé.

Cette évolution rapproche Claude des véritables agents IA persistants, capables de gérer des missions sur la durée sans intervention permanente de leur utilisateur.

Une supervision humaine reste obligatoire

Anthropic insiste toutefois sur un point : Claude ne prend pas de décisions sensibles de manière totalement autonome. Lorsque l’agent rencontre une action nécessitant une validation — comme l’envoi d’un message ou une modification importante — il sollicite systématiquement l’utilisateur avant de poursuivre. L’objectif reste de déléguer les tâches répétitives tout en conservant un contrôle humain sur les décisions finales.

Cette approche s’inscrit dans la stratégie d’Anthropic, qui privilégie des mécanismes de supervision afin de limiter les risques liés aux agents autonomes.

Des usages bien plus larges que le développement logiciel

À l’occasion de cette annonce, Anthropic a également partagé plusieurs statistiques sur l’utilisation de Claude Cowork. Contrairement à une idée largement répandue, les développeurs ne constituent pas le principal public de cet outil.

Selon l’entreprise, plus de 90 % des usages concernent des activités professionnelles classiques, comme la création de contenus, la gestion administrative, le suivi d’opérations commerciales, les courriels ou encore la préparation de présentations. Ce chiffre illustre une évolution importante du marché de l’intelligence artificielle.

Les agents autonomes ne sont plus uniquement destinés aux ingénieurs ou aux spécialistes de la programmation. Ils commencent à s’imposer comme des assistants capables de prendre en charge une partie des tâches répétitives du travail de bureau.

Le cloud pourrait accélérer l’adoption des agents IA

L’arrivée de Claude Cowork sur le web et le mobile dépasse la simple question de la compatibilité entre appareils. En supprimant la nécessité de laisser un ordinateur allumé pendant plusieurs heures, Anthropic réduit l’un des principaux freins à l’utilisation quotidienne des agents IA.

Les utilisateurs peuvent désormais lancer une mission complexe, quitter leur poste de travail, puis consulter les résultats plus tard depuis un smartphone, sans interruption.

Cette continuité d’exécution rapproche progressivement les agents conversationnels du rôle d’assistants numériques permanents, capables d’opérer en arrière-plan tout au long de la journée.

Une nouvelle étape dans la stratégie d’Anthropic

Dans un contexte où OpenAI, Google et Microsoft investissent massivement dans les agents intelligents, Anthropic poursuit sa propre vision : développer une IA moins centrée sur la conversation ponctuelle et davantage orientée vers l’exécution autonome de tâches.

L’extension de Claude Cowork au cloud, au web et au mobile illustre cette ambition. L’enjeu n’est plus seulement de répondre à une question, mais de prendre en charge un véritable flux de travail, de suivre son avancement sur plusieurs appareils et de collaborer avec l’utilisateur jusqu’à son achèvement.

Si cette approche continue de séduire les entreprises comme les particuliers, les assistants IA pourraient rapidement devenir des collaborateurs numériques à part entière, capables d’exécuter une part croissante des tâches administratives et organisationnelles du quotidien.