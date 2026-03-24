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OnePlus 15T : Le « petit vaisseau amiral » ultime avec une batterie record de 7 500 mAh

OnePlus 15T : Le « petit vaisseau amiral » ultime avec une batterie record de 7 500 mAh

Avec le OnePlus 15T, la marque chinoise signe une proposition rare sur le marché : un smartphone compact qui revendique une puissance digne des modèles les plus extrêmes.

Entre design affiné, fiche technique musclée et autonomie hors norme, OnePlus semble vouloir réconcilier performance et format réduit.

Un positionnement stratégique : la puissance dans un format maîtrisé

Dans un marché dominé par des écrans toujours plus grands, le OnePlus 15T fait figure d’exception. Son écran AMOLED de 6,32 pouces, entouré de bordures ultra-fines de 1,1 mm, le place dans la catégorie des smartphones compacts — un segment longtemps délaissé par les constructeurs Android.

Mais, OnePlus ne se contente pas d’un format réduit : l’appareil embarque un écran 1.5K avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 165 Hz. Une dalle pensée autant pour les joueurs que pour les amateurs de fluidité extrême, avec en prime un PWM à 3840 Hz et une luminosité minimale à 1 nit pour le confort nocturne.

Une fiche technique taillée pour les performances extrêmes

Sous le capot, le OnePlus 15T intègre le Snapdragon 8 Elite Gen 5 gravé en 3 nm — une puce qui, selon les chiffres avancés, dépasse les 4,45 millions de points sur AnTuTu. Une promesse de puissance brute, soutenue par jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X Ultra Pro et 1 To de stockage UFS 4.1.

Le constructeur pousse encore plus loin l’expérience gaming avec un système triple puce dédié à la performance, à la connectivité et au signal. Résultat : des jeux comme Honor of Kings tournent en 144 FPS natifs, tandis que PUBG Mobile ou Valorant Mobile exploitent pleinement les 165 Hz de l’écran.

Le tout est refroidi par une chambre à vapeur de 5150 mm², signe que OnePlus cible clairement les utilisateurs intensifs.

Photo : un double module ambitieux et orienté portrait

Côté photo, OnePlus opte pour une approche plus ciblée avec un double capteur LUMO Imaging. On retrouve un capteur principal Sony de 50 mégapixels avec stabilisation optique, accompagné d’un téléobjectif périscopique 3,5x également stabilisé.

Ce dernier propose une focale équivalente à 85 mm — un choix pertinent pour les portraits, avec un rendu naturel et une compression flatteuse. Le zoom atteint une qualité optique jusqu’à 7x, renforçant la polyvalence du module malgré l’absence d’ultra grand-angle mentionné.

Des fonctionnalités comme le mode Master, les presets cinématographiques et les photos live en 4K viennent enrichir l’expérience.

Une autonomie qui redéfinit les standards du compact

C’est sans doute l’un des éléments les plus impressionnants : malgré son format contenu, le OnePlus 15T embarque une batterie de 7500 mAh. Un chiffre inhabituel, même pour des smartphones bien plus imposants.

La recharge suit le rythme avec 100 W en filaire et 50 W en sans-fil. OnePlus ajoute également la recharge bypass pour le gaming — permettant d’alimenter le téléphone sans solliciter la batterie — ainsi que la recharge inversée, filaire et sans fil.

Software et durabilité : une vision plus mature

Le OnePlus 15T tourne sous Android 16 avec ColorOS 16, intégrant des fonctions d’IA, un assistant gaming et une connectivité avancée entre appareils. La marque promet 5 ans de support logiciel, dont 4 mises à jour majeures d’Android. Un engagement désormais incontournable sur le segment premium, face à des concurrents comme Samsung ou Google.

À cela s’ajoutent des certifications IP66, IP68 et IP69K — un trio rare qui assure une résistance poussée à l’eau et à la poussière.

Prix et disponibilité : une offensive agressive

Disponible en Chine dès le 25 mars, le OnePlus 15T démarre à 4 299 yuans (environ 540 euros) pour la version 12 Go/256 Go. Le modèle le plus haut de gamme, avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage, atteint 5 699 yuans (environ 715 euros).

Un positionnement tarifaire particulièrement compétitif au regard de la fiche technique.

OnePlus redéfinit le compact premium

Avec le OnePlus 15T, la marque ne cherche pas seulement à proposer une alternative compacte. Elle redéfinit ce que peut être un flagship de petite taille : puissant, autonome et orienté gaming.

Ce lancement en dit long sur une tendance émergente : le retour du « small flagship », mais sans concessions. Reste à voir si ce modèle sortira de Chine et viendra concurrencer directement les Galaxy S ou les iPhone sur les marchés internationaux.

Dans tous les cas, OnePlus envoie un signal clair : le compact n’est plus synonyme de compromis.