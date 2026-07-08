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Microsoft Copilot peine encore à convaincre : moins de 5 % des clients Microsoft 365 paient pour l’IA

Microsoft Copilot peine encore à convaincre : moins de 5 % des clients Microsoft 365 paient pour l’IA

Microsoft a placé Copilot au cœur de son écosystème logiciel. Intégré à Windows 11, Edge, Word, Outlook et même aux nouveaux claviers des Copilot+ PC, l’assistant basé sur l’intelligence artificielle devait devenir un réflexe quotidien pour des centaines de millions d’utilisateurs. Pourtant, les derniers chiffres publiés par l’entreprise montrent que l’adoption de la version payante reste bien en deçà de l’immense base de clients Microsoft 365.

Si Copilot continue de progresser, il semble encore loin d’être devenu l’outil incontournable que Microsoft espérait.

Plus de 20 millions de licences… sur un parc de 450 millions d’abonnés

Microsoft indique désormais compter plus de 20 millions de licences payantes pour Microsoft 365 Copilot. Pris isolément, ce chiffre est conséquent. Mais replacé dans son contexte, il raconte une autre histoire.

Le groupe revendique plus de 450 millions de licences commerciales Microsoft 365. Cela signifie que moins de 4,5 % de cette clientèle professionnelle a choisi de souscrire à la version complète de Copilot.

Cette proportion souligne que, malgré une présence omniprésente dans les produits Microsoft, la monétisation de l’IA générative reste encore limitée auprès des entreprises.

Acheter Copilot ne signifie pas forcément l’utiliser

L’autre enseignement concerne l’utilisation réelle de l’outil. Selon une récente étude relayée par plusieurs enquêtes auprès d’entreprises, seuls 20 à 30 % des utilisateurs disposant d’une licence Copilot l’utiliseraient chaque semaine. Rapporté aux chiffres communiqués par Microsoft, cela représenterait environ 4 à 6 millions d’utilisateurs actifs hebdomadaires.

Autrement dit, à l’échelle des quelque 450 millions de clients professionnels Microsoft 365, la part des utilisateurs exploitant régulièrement Copilot resterait proche de 1 %.

Ces estimations concernent uniquement Microsoft 365 Copilot, la version payante capable d’interagir avec Outlook, Teams, Word, Excel ou encore les données professionnelles de Microsoft 365. Elles n’incluent ni les utilisateurs de la version gratuite de Copilot ni ceux de Copilot Chat.

Microsoft assouplit progressivement sa stratégie

Face à cette adoption plus lente qu’espéré, Microsoft ajuste discrètement son approche. L’entreprise a notamment annoncé que les utilisateurs de certaines applications Office pourront désormais masquer le bouton Copilot affiché dans l’interface. Les organisations éligibles auront également la possibilité de désinstaller l’application Copilot sous Windows.

Par ailleurs, Microsoft a commencé à réduire la visibilité de la marque Copilot dans certaines applications de messagerie, après plusieurs critiques d’utilisateurs qui dénonçaient une présence jugée trop envahissante de l’assistant IA.

Ces ajustements traduisent une évolution de la stratégie : plutôt qu’imposer systématiquement Copilot, Microsoft semble désormais chercher un meilleur équilibre entre intégration et liberté de choix.

Des abonnements Microsoft 365 plus chers

Cette adoption mesurée intervient alors que Microsoft a également revu à la hausse plusieurs de ses tarifs professionnels. Depuis le début du mois, l’abonnement Microsoft 365 Business Basic est passé de 6 à 7 euros par utilisateur et par mois, tandis que Business Standard est passé de 12,50 à 14 euros.

Plusieurs offres destinées aux grandes entreprises et aux travailleurs de première ligne ont également enregistré des augmentations comprises entre 5 % et 33 %.

En parallèle, Microsoft poursuit la commercialisation de ses offres intégrant directement Copilot, avec des abonnements Microsoft 365 Business Standard avec Copilot proposés à 23,50 euros par utilisateur et par mois, et Business Premium avec Copilot à 32 euros.

L’adoption de l’IA reste un défi pour les entreprises

Les chiffres publiés par Microsoft illustrent une réalité qui dépasse largement le seul cas de Copilot. De nombreuses entreprises déploient aujourd’hui des licences d’intelligence artificielle à grande échelle, mais transformer ces investissements en usages quotidiens reste une étape bien plus complexe. Les habitudes de travail, les besoins métiers, la formation des collaborateurs et la confiance accordée aux outils jouent un rôle déterminant dans cette adoption.

Pour Microsoft, le défi n’est donc plus uniquement d’intégrer Copilot à ses logiciels, mais de démontrer que l’assistant apporte une valeur tangible au quotidien. Les millions de licences déjà vendues constituent une base solide, mais l’enjeu des prochains mois sera surtout d’augmenter le taux d’utilisation réel de l’IA au sein des organisations.