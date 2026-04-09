C’est typiquement le genre de fonctionnalité qu’on ne remarque pas… jusqu’à ce qu’elle manque. Google Photos déploie un nouveau bouton « Copier » dans son menu de partage, permettant de copier directement une image dans le presse-papiers, sans passer par un téléchargement préalable.

Une évolution simple en apparence, mais qui corrige une friction quotidienne que les utilisateurs Android subissaient depuis des années.

Google Photos : Une action instantanée, là où il fallait attendre avant

Jusqu’ici, partager une image depuis Google Photos impliquait une étape intermédiaire : télécharger le fichier sur l’appareil, puis le partager. Avec ce nouveau bouton, le flux devient beaucoup plus direct :

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Coller l’image directement dans une app (messagerie, notes, etc.)

Le gain de temps est minime à chaque utilisation, mais cumulatif. Et c’est précisément là que cette mise à jour devient pertinente : elle supprime une micro-friction répétée des dizaines de fois par jour.

Une fonction inspirée d’iOS… mais adaptée à Android

Ce type de comportement existe depuis longtemps dans Apple Photos, où la copie directe d’images fait partie des usages de base. Avec cette mise à jour, Google aligne enfin son expérience sur un standard devenu implicite.

Mais sur Android, l’intégration va un peu plus loin. Les contenus copiés peuvent apparaître directement dans le presse-papiers de Gboard, ce qui facilite encore le collage dans différentes applications.

Il y a toutefois une limite importante : les images copiées ne sont pas en qualité originale. Pour privilégier la rapidité, Google Photos génère une version compressée avec une résolution légèrement réduite, et un fichier optimisé pour un partage rapide.

Dans la pratique, cette copie sera parfaite pour des partages rapides dans WhatsApp, Slack ou encore Notes, mais moins adapté pour une impression ou un usage professionnel. C’est un choix cohérent : cette fonction n’est pas pensée pour remplacer le téléchargement complet, mais pour accélérer le partage du quotidien.

Vidéo, clipboard et usage réel : Google affine son écosystème

Autre détail intéressant : la fonction fonctionne aussi avec les vidéos, ce qui renforce son utilité dans les usages modernes, où les contenus courts circulent en permanence.

Couplée à Gboard, cette logique transforme le presse-papiers en véritable hub temporaire de contenus, plus persistant et plus accessible.

Google corrige enfin un « petit défaut structurel »

Ce bouton « Copier » n’est pas une innovation spectaculaire. Mais, il révèle quelque chose de plus profond : Google Photos évolue vers une logique de rapidité d’interaction, et non plus seulement de stockage et d’archivage.

Pendant longtemps, l’application était excellente pour organiser et sauvegarder, mais moins fluide pour agir rapidement sur les contenus. Avec ce type d’ajout, Google réduit l’écart avec les usages modernes : partage instantané, multitâche ou encore mobilité permanente.

Ce n’est pas une révolution. C’est une mise à niveau. Mais dans une app utilisée des millions de fois par jour, ce genre de détail finit par peser beaucoup plus lourd qu’une grande nouveauté marketing.