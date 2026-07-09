Google poursuit l’intégration de Gemini au cœur de son écosystème photo. L’entreprise vient d’annoncer Video Remix, un nouvel outil d’édition basé sur l’intelligence artificielle capable de transformer de simples vidéos en créations visuelles stylisées en quelques secondes. Plutôt que de manipuler manuellement des effets complexes, les utilisateurs n’ont qu’à choisir un style, Gemini se chargeant du reste.

Avec cette nouveauté, Google confirme sa volonté de faire évoluer Google Photos d’une simple galerie vers une véritable plateforme de création assistée par IA.

Un « Photo Remix » désormais appliqué aux vidéos

Video Remix est accessible depuis l’onglet Créer de Google Photos. Son fonctionnement repose sur Gemini Omni, qui analyse une vidéo existante avant d’en générer automatiquement une nouvelle version selon un style artistique sélectionné.

Contrairement à un logiciel de montage classique, l’utilisateur ne découpe pas les séquences et n’applique pas lui-même les effets. Il lui suffit de choisir un modèle créatif, puis de laisser l’intelligence artificielle reconstruire entièrement l’apparence de la vidéo.

L’objectif n’est plus seulement d’améliorer une séquence, mais de lui donner une identité visuelle totalement différente.

Des effets bien plus avancés que de simples filtres

Google ne se limite pas à des filtres colorimétriques. Parmi les transformations proposées figurent notamment un rééclairage cinématographique pour améliorer les vidéos sombres, le remplacement automatique de l’arrière-plan par de nouveaux environnements, des rendus artistiques inspirés de l’aquarelle, un style carnet de croquis et des effets évoquant une peinture à l’huile.

Dans ses démonstrations, Google montre par exemple une vidéo transformée en scène baignée par une lumière matinale, un sujet déplacé virtuellement dans une serre ou encore un clip converti en illustration à l’aquarelle.

Cette approche rapproche davantage Video Remix d’un générateur créatif que d’un simple outil de retouche.

Une première version encore limitée

À son lancement, Video Remix comporte néanmoins plusieurs restrictions. Le service ne prend en charge que les vidéos d’une durée maximale de 10 secondes. Les séquences plus longues devront donc être raccourcies avant de pouvoir être traitées.

La génération n’est pas instantanée non plus.

Selon Google, la création d’une nouvelle version d’une vidéo peut nécessiter plusieurs minutes, en fonction de la complexité des effets appliqués.

Un lancement réservé aux abonnés Google AI

Video Remix commence à être déployé dès aujourd’hui pour les abonnés aux offres Google AI Plus, Google AI Pro et Google AI Ultra. La fonctionnalité est progressivement disponible dans plusieurs pays, notamment les États-Unis, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, le Brésil et le Mexique.

Google n’a pas encore communiqué de calendrier concernant un éventuel accès plus large.

Gemini transforme progressivement Google Photos

Avec Video Remix, Google poursuit une stratégie engagée depuis plusieurs mois autour de Gemini. L’application Google Photos a déjà bénéficié de nombreuses fonctions basées sur l’intelligence artificielle, notamment la recherche intelligente dans la bibliothèque, des outils avancés de retouche photo et des fonctions de création automatique d’images.

L’arrivée de Video Remix marque une nouvelle étape : l’intelligence artificielle ne se contente plus d’améliorer les vidéos, elle est désormais capable de les réinterpréter entièrement selon un style artistique choisi par l’utilisateur.

À travers cette évolution, Google confirme une tendance de fond dans l’IA générative. Les outils créatifs s’éloignent progressivement du montage traditionnel pour devenir de véritables assistants capables de produire de nouvelles œuvres à partir de contenus existants. Google Photos se transforme ainsi peu à peu en un studio de création alimenté par Gemini, où l’imagination prend progressivement le pas sur les compétences techniques.