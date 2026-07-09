À quelques jours du prochain Galaxy Unpacked, les fuites autour des smartphones pliables de Samsung continuent de s’accumuler. Cette fois, ce sont de nouveaux rendus publiés par Android Headlines qui offrent un aperçu du Galaxy Z Fold 8, notamment de ses coloris. Si ces images s’avèrent authentiques, Samsung pourrait délaisser certaines teintes sombres traditionnelles au profit d’une palette plus douce et plus moderne.

Une évolution esthétique qui accompagnerait un changement plus profond dans la stratégie de la marque pour séduire un public plus large.

Une palette de couleurs plus audacieuse

Selon Android Headlines, le Galaxy Z Fold 8 serait proposé en quatre coloris. Trois seraient commercialisés via les circuits de distribution classiques : Crème, Graphite et Lavande.

Ces finitions restent relativement familières dans l’univers des smartphones premium, même si le coloris Lavande apporterait une touche plus originale que les traditionnels noir, gris ou bleu foncé souvent privilégiés sur les modèles haut de gamme.

La véritable nouveauté serait toutefois une quatrième couleur baptisée Pistache. Le média indique qu’elle serait exclusive à la boutique officielle de Samsung, sans publier de visuel correspondant. Cette absence de rendu pourrait laisser penser que Samsung réserve encore cette finition à son propre lancement marketing.

Si cette information se confirme, Pistache pourrait adopter une teinte pastel proche de certains coloris déjà proposés sur la gamme Galaxy, tout en affichant un ton plus clair et plus discret.

Un design pensé pour séduire de nouveaux utilisateurs

Les couleurs ne seraient pas le seul élément différenciant du Galaxy Z Fold 8. Toujours selon les informations publiées par Android Headlines, cette version adopterait un format plus large que celui du Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Le smartphone disposerait ainsi d’un écran externe de 5,5 pouces au format 16:10 et d’un écran pliable interne de 7,6 pouces. Cette conception offrirait une expérience différente de celle des Fold commercialisés jusqu’à présent. Une fois ouvert, l’appareil se retrouverait directement dans un format proche du paysage, privilégiant le confort pour le multitâche, la lecture ou la consultation de contenus multimédias.

Samsung chercherait ainsi à proposer une approche moins proche d’un smartphone classique et davantage orientée vers une véritable expérience hybride entre téléphone et tablette.

Une nouvelle identité pour les smartphones pliables ?

Au-delà des caractéristiques techniques, cette évolution esthétique pourrait traduire un changement de positionnement. Depuis plusieurs générations, les smartphones pliables haut de gamme privilégient des finitions sobres, souvent dominées par le noir, le gris ou le bleu foncé.

Une palette plus lumineuse, associée à un format inédit, permettrait à Samsung de distinguer davantage cette nouvelle génération tout en attirant un public plus jeune ou des utilisateurs découvrant pour la première fois les smartphones pliables.

Cette stratégie reflète également l’évolution du marché, où les constructeurs cherchent désormais à différencier leurs appareils non seulement par leurs performances, mais aussi par leur identité visuelle.

Réponse officielle attendue le 22 juillet

À ce stade, Samsung n’a confirmé ni les coloris ni les caractéristiques évoquées dans cette fuite. Le constructeur lèvera officiellement le voile sur sa nouvelle génération de smartphones pliables lors du Galaxy Unpacked, prévu le 22 juillet 2026.

L’événement devrait notamment permettre de découvrir le Galaxy Z Fold 8, le Galaxy Z Fold 8 Ultra et le Galaxy Z Flip 8. Il permettra surtout de vérifier si cette nouvelle orientation esthétique s’accompagne également d’évolutions plus importantes sur le plan matériel.