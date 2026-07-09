Les assistants vocaux s’apprêtent à franchir une nouvelle étape. OpenAI déploie GPT-Live, une nouvelle technologie destinée à ChatGPT Voice, avec l’ambition de rendre les conversations beaucoup plus naturelles. Grâce à une architecture inédite, le modèle peut désormais écouter son interlocuteur tout en préparant sa propre réponse, se rapprochant ainsi d’un échange humain où les interruptions, les hésitations et les réactions spontanées font partie intégrante de la discussion.

Une évolution qui illustre la volonté d’OpenAI de transformer ChatGPT en véritable assistant conversationnel en temps réel.

Une architecture qui rapproche l’IA des conversations humaines

La principale innovation de GPT-Live repose sur une architecture dite full-duplex. Jusqu’à présent, la plupart des assistants vocaux fonctionnaient selon un principe relativement simple : l’utilisateur parlait, l’IA attendait la fin de la phrase, puis formulait sa réponse.

Avec GPT-Live, cette logique évolue.

Le modèle est capable d’écouter et de générer sa réponse simultanément, tout en analysant en permanence le déroulement de la conversation. Il peut ainsi décider de répondre immédiatement, de laisser un silence, de continuer à écouter ou encore de lancer certaines actions en arrière-plan.

L’objectif est de réduire la sensation de dialogue artificiel qui caractérise encore de nombreux assistants vocaux.

Des échanges plus fluides et moins rigides

OpenAI affirme que GPT-Live gère beaucoup mieux les situations courantes d’une conversation. Les utilisateurs peuvent notamment interrompre ChatGPT pendant qu’il parle, faire une pause pour réfléchir, demander à l’assistant de ralentir son débit et lui demander simplement d’écouter sans répondre immédiatement.

Le modèle peut également ponctuer l’échange de réactions naturelles comme « hum », « d’accord » ou d’autres marques d’écoute, afin de rendre la conversation plus vivante.

Cette évolution rapproche progressivement les interfaces vocales des interactions que l’on retrouve entre deux personnes.

Une meilleure compréhension dans les environnements bruyants

GPT-Live améliore également la gestion du bruit ambiant. Selon OpenAI, le modèle est désormais capable de mieux distinguer la voix de son utilisateur lorsqu’il évolue dans un environnement sonore complexe, par exemple dans une rue animée ou dans un lieu où plusieurs conversations se déroulent simultanément.

Cette capacité vise à rendre les échanges plus fiables lors d’une utilisation mobile.

GPT-Live délègue les tâches les plus complexes

Autre nouveauté importante : GPT-Live peut collaborer avec les autres modèles d’OpenAI. Lorsqu’une demande nécessite une recherche sur le Web, un raisonnement plus approfondi ou un traitement complexe, l’assistant transmet automatiquement cette tâche à GPT-5.5.

Pendant ce temps, la conversation vocale peut continuer normalement.

Une fois le résultat prêt, GPT-Live l’intègre naturellement dans l’échange, sans interrompre le dialogue. Cette organisation illustre l’évolution des modèles d’IA vers une architecture composée de plusieurs agents spécialisés travaillant ensemble en arrière-plan.

Un déploiement progressif sur toutes les plateformes

OpenAI lance GPT-Live à l’échelle mondiale dans ChatGPT sur iOS, Android et la version web. Le modèle GPT-Live-1 sera disponible pour les abonnés Go, Plus et Pro. Les utilisateurs de la version gratuite bénéficieront d’une variante plus légère baptisée GPT-Live-1 mini.

L’entreprise enrichit également les conversations vocales avec des cartes interactives.

Lorsqu’un utilisateur interroge ChatGPT sur la météo, les marchés financiers, les résultats sportifs ou d’autres informations structurées, l’assistant peut désormais afficher automatiquement une fiche visuelle tout en poursuivant la conversation à l’oral.

Les fonctions de recherche, de mémoire, de génération d’images et de partage de fichiers restent également compatibles avec ChatGPT Voice.

La vidéo arrivera plus tard

À son lancement, GPT-Live reste toutefois limité aux conversations vocales. Il ne prend pas encore en charge le partage d’écran, l’analyse vidéo en temps réel ou encore l’utilisation de la caméra pendant une conversation.

OpenAI indique que ces fonctionnalités sont en cours de développement et seront intégrées lors d’une prochaine mise à jour.

OpenAI accélère la course aux assistants conversationnels

Avec GPT-Live, OpenAI poursuit une tendance qui redéfinit progressivement les interfaces homme-machine. Après les chatbots textuels, puis les assistants capables de raisonner et d’agir, l’objectif devient désormais de rendre les échanges vocaux aussi naturels qu’une conversation entre deux personnes.

La capacité à écouter, répondre, s’interrompre ou déléguer des tâches en arrière-plan rapproche l’IA d’un véritable assistant personnel, toujours disponible et capable de suivre le rythme d’un dialogue réel. Une évolution qui pourrait rapidement devenir un nouveau standard pour les assistants vocaux de demain.