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OPPO Bubble arrive sur iPhone : l’écran AMOLED magnétique pour réussir ses selfies

OPPO Bubble arrive sur iPhone : l’écran AMOLED magnétique pour réussir ses selfies

OPPO continue d’explorer de nouvelles façons de personnaliser le smartphone. Après avoir lancé son étonnant écran Bubble sur certains modèles Android, le constructeur ouvre désormais son accessoire aux utilisateurs d’iPhone. À la fois moniteur selfie, écran secondaire et objet de mode, le Bubble entend apporter une touche d’originalité à un marché devenu très homogène.

Un écran AMOLED miniature pour réussir ses selfies

Le principe est aussi simple qu’astucieux. Le OPPO Bubble est un petit écran AMOLED circulaire de 1,73 pouce qui se fixe magnétiquement au dos du smartphone. Une fois connecté, il affiche un aperçu en temps réel de la caméra principale.

L’utilisateur peut ainsi utiliser les capteurs photo arrière — généralement bien plus performants que la caméra frontale — tout en contrôlant précisément son cadrage, son expression ou son éclairage.

L’accessoire intègre également un déclencheur sans fil permettant de prendre une photo jusqu’à 10 mètres de distance, une fonctionnalité particulièrement pratique pour les portraits, les photos de groupe ou la création de contenus sur les réseaux sociaux.

Léger, autonome et pensé pour le quotidien

Malgré ses fonctionnalités, le Bubble reste particulièrement compact. L’appareil affiche un poids de seulement 27,5 grammes, une épaisseur de 7 mm, une batterie intégrée de 550 mAh et jusqu’à 9,66 heures d’autonomie selon OPPO.

Son système magnétique, proche du fonctionnement de MagSafe, facilite son installation et son retrait en quelques secondes.

Plus qu’un accessoire photo, un véritable objet de personnalisation

OPPO ne présente pas Bubble uniquement comme un outil destiné aux selfies. Le constructeur mise également sur l’aspect esthétique grâce au mode Mag E-Badge, qui transforme le petit écran en accessoire personnalisable.

L’utilisateur peut y afficher des fonds d’écran statiques, des animations et des visuels personnalisés.

Associé à certaines coques, Bubble peut même être porté comme un porte-clés ou un accessoire de sac, brouillant volontairement la frontière entre gadget technologique et accessoire de mode.

Cette approche rappelle la volonté croissante des fabricants de transformer les smartphones et leurs accessoires en objets d’expression personnelle.

Enfin compatible avec les iPhone

Initialement réservé aux smartphones OPPO, Bubble s’ouvre désormais à l’écosystème Apple. Le nouvel accessoire prend en charge les iPhone X et modèles plus récents avec iOS 15 ou une version ultérieure installée. Une application compagnon assure la connexion entre l’écran et le téléphone afin d’afficher le retour vidéo de l’appareil photo et de gérer les différentes fonctions de personnalisation.

Les précommandes sont déjà ouvertes, tandis que la commercialisation débute le 6 juillet. En Chine, Bubble est proposé à 499 yuans, soit environ 65 euros.

OPPO continue d’expérimenter là où le marché se standardise

Dans un marché où la majorité des smartphones finissent par se ressembler, OPPO cherche clairement à se différencier autrement que par la puissance brute. Le Bubble ne révolutionne pas la photographie mobile, mais il apporte une réponse élégante à un problème bien connu : profiter de la qualité des capteurs arrière sans devoir photographier à l’aveugle.

L’accessoire illustre également une tendance de fond. À mesure que les smartphones atteignent une certaine maturité technologique, les constructeurs cherchent de nouveaux terrains d’innovation autour des accessoires, de la personnalisation et de l’expérience utilisateur.

Face à des produits concurrents comme Insta360 Snap, OPPO mise sur un design particulièrement fin, une bonne autonomie et une forte dimension lifestyle. Si son succès reste encore à démontrer hors de Chine, Bubble montre qu’il est encore possible d’innover autour du smartphone sans nécessairement modifier le téléphone lui-même.