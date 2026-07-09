Meta préparerait une évolution majeure de ses lunettes connectées… et probablement l’une des plus controversées à ce jour. Selon un rapport du Financial Times, le groupe expérimente en interne une nouvelle génération de lunettes intelligentes dotées d’un mode baptisé « super sensing », capable d’analyser en continu les images et les sons qui entourent leur utilisateur.

Si cette technologie vise à transformer les lunettes en un véritable assistant personnel alimenté par l’intelligence artificielle, elle soulève également de nombreuses interrogations en matière de protection de la vie privée.

Un assistant IA qui apprendrait de tout ce que vous voyez

L’objectif de Meta dépasserait largement la simple capture de photos ou de vidéos. D’après le Financial Times, ces lunettes enregistreraient en permanence leur environnement afin de constituer une mémoire contextuelle destinée à alimenter un futur agent d’intelligence artificielle.

L’idée serait de permettre à cet assistant de comprendre les habitudes de son utilisateur, de mémoriser les lieux fréquentés, les objets rencontrés ou encore certaines conversations, afin de fournir des réponses plus pertinentes et plus personnalisées.

Cette vision s’inscrit dans la stratégie défendue depuis plusieurs mois par Mark Zuckerberg, qui imagine un assistant IA capable d’accompagner son utilisateur tout au long de la journée plutôt que de répondre uniquement à des requêtes ponctuelles.

La question de la confidentialité revient au premier plan

Toutefois, cette approche soulève un problème majeur : comment les personnes présentes autour du porteur sauraient-elles qu’elles sont enregistrées ? Les lunettes Ray-Ban Meta actuellement commercialisées disposent d’un voyant lumineux LED qui s’allume dès qu’une photo ou une vidéo est capturée.

Ce dispositif a précisément été conçu pour informer les personnes à proximité qu’un enregistrement est en cours.

Cependant, peu après le lancement des premières lunettes connectées de Meta, plusieurs démonstrations ont montré qu’il était possible de masquer ou de modifier ce voyant afin de filmer sans avertir les personnes concernées. En réponse, Meta a récemment annoncé qu’une mise à jour logicielle désactivera automatiquement l’appareil photo si le système détecte que le voyant lumineux est obstrué ou altéré.

Le voyant lumineux pourrait ne plus être utilisé

C’est précisément sur ce point que les informations révélées par le Financial Times deviennent particulièrement sensibles. Selon plusieurs sources citées par le journal, les responsables de Meta envisageraient de ne pas activer le voyant lumineux lorsque les fonctions de « super sensing » seraient utilisées.

Si cette orientation était confirmée, les personnes présentes autour du porteur auraient beaucoup plus de difficultés à savoir si elles sont enregistrées.

Toutefois, le Financial Times précise que ces discussions restent internes et que ces choix pourraient encore évoluer avant un éventuel lancement commercial.

Une fonction qui pourrait arriver par simple mise à jour

Autre élément notable du rapport : la technologie serait déjà suffisamment avancée pour être déployée sur les lunettes connectées actuelles via une simple mise à jour logicielle. Autrement dit, aucun nouveau matériel ne serait nécessaire pour activer ces fonctions.

Meta réfléchirait également à plusieurs mécanismes destinés à limiter les inquiétudes liées à la confidentialité.

Selon les documents évoqués par le Financial Times, les utilisateurs ne pourraient pas télécharger l’ensemble des enregistrements réalisés par les lunettes. Les contenus ne seraient pas non plus directement transmis à Meta sous leur forme brute. Le système analyserait plutôt les images et les sons afin d’en extraire des métadonnées, qui serviraient ensuite à alimenter Meta AI pour améliorer les réponses fournies à l’utilisateur.

Le rapport indique également que l’entreprise étudie la possibilité d’utiliser certaines de ces données pour entraîner ses futurs modèles d’intelligence artificielle, une hypothèse qui risque d’alimenter de nouveaux débats sur l’utilisation des données personnelles.

L’équilibre entre innovation et vie privée

Avec ces lunettes « super sensing », Meta poursuit son ambition de créer un assistant personnel capable de comprendre le monde qui entoure son utilisateur en temps réel. Cette approche pourrait considérablement enrichir les capacités des agents IA de demain, en leur offrant une mémoire contextuelle permanente plutôt qu’une simple connaissance issue de leur entraînement.

Mais cette évolution s’accompagne d’un défi majeur. Plus les appareils deviennent capables d’observer et d’interpréter notre environnement, plus la question du consentement des personnes qui nous entourent devient centrale. Pour Meta, le succès d’une telle technologie dépendra autant de ses performances que de sa capacité à convaincre utilisateurs, autorités et régulateurs qu’elle peut être déployée sans compromettre le respect de la vie privée.