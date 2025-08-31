MediaTek Dimensity 9500 : le futur roi des benchmarks AnTuTu v11 ?

Un nouveau leak en provenance du célèbre tipster chinois Digital Chat Station vient de faire sensation dans le monde des semi-conducteurs. Il révèle que le futur processeur haut de gamme de MediaTek, le Dimensity 9500, pourrait devenir l’un des premiers SoC à dépasser les 400 000 points sur le benchmark AnTuTu v11, une version encore non lancée de la célèbre plateforme de mesure de performance.

Un score impressionnant… et encore provisoire

D’après les premiers résultats de test, des plateformes de développement tournant déjà sous Dimensity 9500 afficheraient des performances très prometteuses. Le score n’est pas définitif, et AnTuTu v11 n’a même pas encore été officiellement publié, mais les tendances sont claires : MediaTek frappe fort.

La clé de ces performances record ne se limite pas au CPU ou au GPU : le stockage rapide joue un rôle majeur. Toujours selon Digital Chat Station, plusieurs fabricants — surnommés ici “bleu” et “vert”, probablement Vivo et OPPO — expérimentent déjà des solutions de stockage en UFS 4.1 à 4 voies avec une capacité allant jusqu’à 1 To. Résultat : entre 80 000 et 100 000 points de gain sur AnTuTu rien qu’avec le stockage.

Architecture : du pur ARM, sans personnalisation

Contrairement à Qualcomm qui développe ses propres cœurs personnalisés, le Dimensity 9500 restera fidèle aux designs ARM d’origine. Il embarquera :

4 cœurs Cortex-X930, dont trois à fréquence réduite

4 cœurs Cortex-A730 pour l’efficacité énergétique

Un GPU Mali-G1 Ultra à 12 cœurs

La fréquence du cœur principal pourrait atteindre les 4,00 GHz, un exploit impressionnant, bien que toujours en dessous des 4,74 GHz prévus sur le futur Snapdragon 8 Elite 2 et ses cœurs Oryon custom.

Performances Geekbench et IA intégrée

Sur Geekbench 6, les premiers scores sont également élevés :

+3 900 en monocoeur

+11 000 en multicoeurs

Le Dimensity 9500 est gravé en 3 nm par TSMC, un gage d’efficacité thermique et énergétique. Il prendra aussi en charge l’extension ARM SME (Scalable Matrix Extension), qui booste considérablement les performances dans les tâches IA et machine learning, domaine où MediaTek souhaite clairement s’imposer.

Un lancement imminent… juste avant Qualcomm

MediaTek prévoit de dévoiler officiellement le Dimensity 9500 le 22 septembre 2025, soit un jour avant la présentation du Snapdragon 8 Elite 2 par Qualcomm. Une date qui n’est pas choisie au hasard : MediaTek entend bien occuper la scène médiatique et affirmer son positionnement haut de gamme.

Plusieurs constructeurs partenaires devraient annoncer dans la foulée leurs smartphones équipés de la puce, avec des sorties commerciales attendues dès l’automne.

MediaTek veut reprendre l’avantage

Avec un score AnTuTu v11 potentiellement record, une architecture moderne, une gravure en 3nm et des améliorations notables en IA, le Dimensity 9500 s’annonce comme un concurrent redoutable pour Qualcomm, Apple et les autres leaders du secteur.

Reste à voir si ces promesses se traduiront par des gains tangibles dans les smartphones de demain. Mais une chose est sûre : la bataille des SoC haut de gamme en 2025 sera plus intense que jamais.