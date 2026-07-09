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Pixel Watch 5 : une fuite annonce une hausse de prix avant le lancement du 12 août

Pixel Watch 5 : une fuite annonce une hausse de prix avant le lancement du 12 août

Après les Pixel 11, c’est au tour de la Pixel Watch 5 de faire parler d’elle. Alors que Google a déjà confirmé la tenue de son événement Made by Google le 12 août, une nouvelle fuite suggère que sa prochaine montre connectée sera également dévoilée à cette occasion. Selon les informations publiées par Dealabs, certains modèles pourraient être commercialisés à un tarif supérieur à celui de la génération actuelle.

Une hausse qui s’inscrirait dans une tendance plus large, alors que plusieurs constructeurs revoient progressivement leurs prix à la hausse.

Une gamme inchangée… mais des tarifs en évolution

D’après la fuite, Google conserverait la même stratégie que pour la Pixel Watch 4. La Pixel Watch 5 serait proposée en deux tailles : 41 mm et 45 mm. Chaque format serait disponible en version Bluetooth/Wi-Fi ou 4G LTE.

Les augmentations de prix concerneraient principalement le modèle de 41 mm.

En Europe, les tarifs évoqués seraient les suivants :

Pixel Watch 5 de 41 mm en version Bluetooth/Wi-Fi : 419 €

Pixel Watch 5 de 41 mm en version 4G LTE : 519 €

Pixel Watch 5 de 45 mm en version Bluetooth/Wi-Fi : 449 €

Pixel Watch 5 de 45 mm en version 4G LTE : 549 €

Les deux modèles de 41 mm enregistreraient ainsi une hausse de 20 € par rapport à la précédente génération. Les versions 45 mm conserveraient en revanche leurs tarifs actuels en Europe, même si une augmentation de 30 dollars serait évoquée pour le marché américain.

À ce stade, Google n’a confirmé aucun de ces prix.

Une nouvelle finition baptisée Pyrite

La Pixel Watch 5 devrait également accueillir un nouveau coloris. Selon Dealabs, Google introduirait une finition Pyrite, qui viendrait compléter les teintes déjà connues. La répartition des coloris serait la suivante :

Pixel Watch 5 de 41 mm : Pyrite, Silver, Anthracite et Gold

Pixel Watch 5 de 45 mm : Pyrite, Silver et Anthracite.

Le modèle Gold resterait donc exclusif à la version la plus compacte.

Wear OS 7 et Gemini au cœur des nouveautés

Sur le plan logiciel, la Pixel Watch 5 devrait être livrée avec Wear OS 7. Plusieurs améliorations sont attendues, notamment une meilleure autonomie, les Live Updates, un suivi sportif enrichi grâce à la Fitness Contextualization et de nouvelles fonctions basées sur Gemini, comme la génération automatique de widgets ou l’automatisation avancée de certaines tâches.

Certaines de ces nouveautés commencent déjà à être déployées sur la Pixel Watch 4 via les dernières mises à jour.

La principale interrogation concerne désormais les fonctionnalités d’intelligence artificielle exécutées directement sur la montre. Google pourrait réserver certaines capacités les plus avancées à la nouvelle génération afin de différencier davantage la Pixel Watch 5.

Un lancement attendu aux côtés des Pixel 11

Si les informations de Dealabs se confirment, Google ouvrirait les précommandes dès le 12 août, immédiatement après la conférence Made by Google. La commercialisation débuterait ensuite le 20 août, en même temps que la nouvelle gamme Pixel 11.

Google devra convaincre malgré la hausse des prix

Cette fuite intervient alors que plusieurs rumeurs évoquent déjà une augmentation des tarifs pour les smartphones Pixel 11. Si la Pixel Watch 5 suit la même trajectoire, Google devra démontrer que les améliorations apportées par Wear OS 7, Gemini et les nouvelles fonctions de suivi de santé justifient cette évolution tarifaire.

À quelques semaines de l’événement Made by Google, une chose semble déjà se confirmer : en 2026, l’intelligence artificielle sera au cœur de l’ensemble de l’écosystème Pixel, des smartphones jusqu’aux montres connectées.