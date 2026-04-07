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OPPO Find X9s Pro : Le petit smartphone qui se prend pour un grand boîtier photo

OPPO Find X9s Pro : Le petit smartphone qui se prend pour un grand boîtier photo

OPPO ne veut manifestement plus choisir entre compacité et ambition photo. À quelques jours de sa présentation en Chine, le Find X9s Pro se précise avec une promesse rare sur le marché : celle d’un smartphone compact, mais pensé comme une vraie plateforme d’image, jusque dans ses accessoires.

Et le détail qui change le ton du produit est déjà officiel : un téléobjectif externe optionnel viendra prolonger l’expérience photo.

OPPO Find X9s Pro : Un accessoire qui n’a plus grand-chose d’un simple gadget

Avant son événement du 21 avril en Chine, OPPO a mis en avant un nouvel accessoire téléphoto argenté co-brandé avec Hasselblad, pensé pour le Find X9s Pro. Le produit adopte une construction métallique et un système de fixation rotatif, avec un positionnement très clair : aller chercher la photo à longue distance — sport, animalier, scènes éloignées — sans tomber dans l’appendice plastique sans âme.

C’est sans doute le point le plus intéressant de cette séquence. OPPO ne présente pas cet extender comme un simple bonus marketing, mais comme un prolongement cohérent de son discours photo.

Le constructeur a déjà officialisé sur le Find X9 Pro un téléconvertisseur optique 3,28x capable de transformer le téléobjectif de 200 mégapixels en équivalent 230 mm, ce qui donne du relief à la stratégie autour du Find X9s Pro. Autrement dit, OPPO installe progressivement une logique d’écosystème photo modulaire autour de sa gamme Find X.

Un compact, mais avec une fiche technique de grand format

Sur le téléphone lui-même, les fuites convergent vers une proposition étonnamment dense. Le Find X9s Pro devrait embarquer deux capteurs de 200 mégapixels, avec un capteur principal haute définition et un téléobjectif également en 200 mégapixels, tous deux intégrés dans une approche photo co-développée avec Hasselblad. Si cela se confirme, l’appareil rejoindra un club extrêmement restreint de smartphones misant aussi frontalement sur la haute résolution sur deux focales clés.

En façade, plusieurs sources évoquent un écran plat de 6,32 pouces en définition 1,5K avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et des bordures fines. Ce format est important : il place le Find X9s Pro dans cette nouvelle catégorie des « compacts premium » qui cherchent à rester maniables sans renoncer à une fiche technique de flagship.

Dimensity 9500, grosse batterie, charge rapide : OPPO veut éviter le compromis

Le reste des caractéristiques attendues va dans le même sens. Le Find X9s Pro est annoncé avec une puce Dimensity 9500 de MediaTek, une batterie de 7 025 mAh, une charge filaire 80 W et une charge sans fil 50 W. L’ensemble suggère un appareil conçu pour durer, autant en autonomie qu’en performances, sans se contenter d’un statut de « petit flagship mignon ».

À cela s’ajouteraient un capteur d’empreintes ultrasonique et des haut-parleurs stéréo, soit exactement ce que l’on attend d’un terminal haut de gamme en 2026. Rien de révolutionnaire pris isolément, mais une cohérence d’ensemble qui compte beaucoup plus que l’empilement brut de specs.

OPPO pousse plus loin son idée du smartphone photo « augmenté »

Ce qui se joue ici dépasse le simple lancement d’un nouveau modèle. OPPO semble vouloir faire du smartphone photo non plus seulement un objet autonome, mais une base enrichissable. C’est une approche assez proche de la logique des systèmes photo traditionnels : un bon boîtier au quotidien, et un module dédié quand l’usage devient plus spécialisé. Le téléobjectif externe, dans ce cadre, sert moins à compenser une faiblesse qu’à ouvrir un second niveau d’usage.

C’est aussi une manière habile de segmenter le marché. Le Find X9 Ultra incarne la vitrine absolue, tandis que le Find X9s Pro pourrait devenir le photophone compact pour utilisateurs exigeants, avec une porte d’entrée vers un usage plus expert. Dans un secteur où beaucoup de marques promettent la « photo pro » à coups de traitement logiciel, OPPO choisit ici une voie plus matérielle, plus photographique dans l’esprit.

Un lancement le 21 avril, avec une portée probablement plus limitée

OPPO a officiellement confirmé un événement conjoint avec Hasselblad le 21 avril en Chine, où seront présentés le Find X9 Ultra et le Find X9s Pro. En revanche, les indices disponibles laissent penser que le X9s Pro pourrait rester centré sur le marché chinois, là où le X9 Ultra bénéficie déjà d’un cadrage plus international dans la communication autour de la gamme Find X9.

Le plus intéressant, au fond, n’est peut-être pas que le Find X9s Pro soit compact. C’est qu’OPPO semble décidé à prouver qu’un smartphone plus petit peut encore porter une vision ambitieuse de la photo mobile — et même lui greffer un vrai regard de téléobjectif.