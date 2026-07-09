Accueil » Le marché du PC chute de 4,9 % au deuxième trimestre 2026, Apple progresse grâce au MacBook Neo

Le marché du PC chute de 4,9 % au deuxième trimestre 2026, Apple progresse grâce au MacBook Neo

Le marché du PC chute de 4,9 % au deuxième trimestre 2026, Apple progresse grâce au MacBook Neo

Le marché mondial des ordinateurs personnels vient de connaître un sérieux coup d’arrêt. Selon les dernières estimations d’IDC, les ventes de PC ont reculé de 4,9 % au deuxième trimestre 2026, mettant fin à plus de deux années de croissance. Une combinaison de pénuries de composants, de hausse des coûts et d’incertitudes géopolitiques pèse désormais sur l’ensemble du secteur.

Dans ce contexte difficile, un constructeur fait toutefois figure d’exception : Apple, qui continue de gagner des parts de marché grâce à une stratégie tarifaire inédite.

Une industrie confrontée à une nouvelle pénurie

D’après IDC, le principal facteur expliquant cette baisse est la pénurie persistante de mémoire DRAM, à laquelle s’ajoutent des tensions sur certains composants de stockage et un environnement commercial devenu plus complexe.

Face à cette situation, de nombreux fabricants ont constitué d’importants stocks en amont afin d’anticiper les hausses de prix.

Malgré le recul des volumes, le chiffre d’affaires du secteur continue d’augmenter, essentiellement parce que les constructeurs répercutent la hausse du coût des composants sur les prix de vente.

Les principaux fabricants Windows en difficulté

Le ralentissement touche particulièrement les grands acteurs du marché. Selon IDC, Lenovo, toujours leader mondial, enregistre une baisse de 2,1 % de ses livraisons, HP recule de 9 %, Dell perd 5 % et ASUS parvient tout juste à maintenir sa position avec une progression limitée à 0,2 %.

Ces chiffres illustrent les difficultés rencontrées par l’ensemble de l’écosystème Windows dans un contexte de hausse des coûts de production.

Apple progresse à contre-courant

À l’inverse, Apple affiche une dynamique positive. Le constructeur aurait enregistré une hausse de 10,1 % de ses livraisons au cours du trimestre. Sa part de marché atteindrait désormais 9,9 %, réduisant l’écart avec Dell, crédité de 13,6 %.

Selon IDC, cette progression s’explique principalement par le succès du MacBook Neo, premier ordinateur portable d’entrée de gamme de la marque.

Le MacBook Neo élargit le public d’Apple

Commercialisé à partir de 699 euros lors de son lancement, le MacBook Neo constitue une rupture dans la stratégie tarifaire d’Apple. Jusqu’à présent, les MacBook Air débutaient généralement autour de 1 100 euros, laissant une large partie du segment milieu de gamme aux fabricants de PC Windows.

Le MacBook Neo repose sur une architecture différente.

L’appareil utilise une puce dérivée de l’univers de l’iPhone, dont les performances seraient comparables, voire supérieures, à celles de la puce Apple M1, tout en consommant moins d’énergie. Cette approche permettrait à Apple de réduire certains coûts de fabrication, notamment grâce à une batterie plus compacte, sans remettre en cause l’expérience utilisateur.

Même après une hausse de 100 euros annoncée en juin, IDC estime que le MacBook Neo reste particulièrement compétitif face à des concurrents qui subissent les mêmes augmentations de coûts.

Des perspectives peu encourageantes

IDC ne prévoit pas d’amélioration rapide de la situation. Les analystes estiment que les tensions sur les mémoires et certains composants pourraient perdurer jusqu’au début de 2028. De nouvelles hausses tarifaires sont également attendues au cours de 2027.

La seconde moitié de 2026 pourrait même s’avérer plus difficile que la première.

Les fabricants ayant déjà constitué leurs stocks stratégiques, IDC anticipe un ralentissement plus marqué des livraisons dans les prochains mois.

Les plus grands groupes pourraient sortir renforcés

Cette situation pourrait également modifier l’équilibre du marché. Les entreprises disposant d’une forte puissance d’achat, comme Apple, Dell ou Lenovo, sont en mesure de sécuriser plus facilement leurs approvisionnements en mémoire grâce à leurs volumes de commandes et à leurs activités dans d’autres secteurs, comme les serveurs ou les smartphones.

À l’inverse, les constructeurs de plus petite taille risquent de subir davantage les tensions sur la chaîne d’approvisionnement, avec pour conséquence des catalogues réduits ou des prix plus élevés.

Si cette tendance se confirme, la pénurie actuelle ne se limitera pas à ralentir les ventes de PC. Elle pourrait aussi accélérer la concentration d’un marché où seuls les groupes disposant d’une puissance industrielle et financière suffisante seront capables d’absorber durablement les hausses de coûts.