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Galaxy Z Flip 8 : des rendus dévoilent le design du futur smartphone pliable de Samsung

Galaxy Z Flip 8 : des rendus dévoilent le design du futur smartphone pliable de Samsung

À quelques semaines de son officialisation, le Galaxy Z Flip 8 continue de se dévoiler. De nouveaux visuels publiés par Android Headlines, présentés comme des rendus officiels, offrent un aperçu détaillé du prochain smartphone pliable à clapet de Samsung.

Si ces images sont authentiques, le constructeur sud-coréen privilégierait une évolution en douceur, misant davantage sur le perfectionnement que sur une refonte complète de son design.

Galaxy Z Flip 8 : Un design familier, fidèle à la génération précédente

Les rendus montrent le Galaxy Z Flip 8 dans trois coloris : Crème, Graphite et Rose. Le coloris Crème adopte une finition blanche sobre, Graphite se rapproche d’un gris foncé discret, tandis que Rose apporte une touche plus vive à la gamme.

Plusieurs rumeurs évoquent également une version Menthe, qui n’apparaît toutefois pas sur ces images et pourrait être réservée à certaines boutiques ou à la boutique officielle de Samsung.

Sur le plan esthétique, peu de changements sont visibles.

Le grand écran externe conserve son format enveloppant autour du double module photo, les tranches restent plates et les boutons d’alimentation ainsi que de volume conservent leur position habituelle. Une fois ouvert, le smartphone présente un écran pliable aux bordures fines et symétriques, accompagné d’une caméra frontale intégrée dans un poinçon centré.

Ces éléments confirment la stratégie adoptée par Samsung depuis plusieurs générations : faire évoluer progressivement le design de sa gamme Flip plutôt que de le transformer radicalement.

Les principales nouveautés pourraient être internes

Si l’apparence évoluerait peu, les changements les plus importants concerneraient les composants internes. À ce stade, Samsung n’a confirmé aucune caractéristique technique, mais plusieurs fuites avancent que le Galaxy Z Flip 8 pourrait être proposé avec deux processeurs différents selon les régions du monde : Exynos 2600 de Samsung, et Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy de Qualcomm.

Le smartphone intégrerait également 12 Go de mémoire vive, un stockage rapide au format UFS et une batterie portée à 4 300 mAh. La partie photo évoluerait peu, avec un capteur principal de 50 mégapixels accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels.

Les dimensions des écrans resteraient elles aussi identiques à celles de la génération précédente : un écran AMOLED pliable de 6,9 pouces, et un écran externe de 4,1 pouces. Les deux dalles prendraient en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Comme toujours, ces informations reposent sur des fuites et devront être confirmées lors de l’annonce officielle.

Un lancement attendu lors du Galaxy Unpacked

Samsung a d’ores et déjà confirmé la tenue de son prochain Galaxy Unpacked le 22 juillet. À cette occasion, le constructeur devrait présenter plusieurs nouveautés, parmi lesquelles le Galaxy Z Flip 8, le Galaxy Z Fold 8, le Galaxy Z Fold 8 Ultra, la Galaxy Watch 9 ou encore la Galaxy Watch Ultra 2.

Samsung privilégie l’évolution plutôt que la révolution

À travers ce Galaxy Z Flip 8, Samsung semble poursuivre une stratégie désormais bien établie. Après plusieurs générations consacrées à faire évoluer le design des smartphones pliables, le constructeur mise désormais sur des améliorations plus discrètes : optimisation des performances, meilleure autonomie et raffinement de l’expérience utilisateur.

Dans un marché où les smartphones pliables arrivent progressivement à maturité, cette approche pourrait permettre à Samsung de consolider sa position de leader tout en répondant aux attentes d’utilisateurs qui privilégient la fiabilité et la continuité plutôt qu’une refonte annuelle de leurs appareils.

Il faudra toutefois attendre le 22 juillet pour savoir si ces nombreuses fuites reflètent fidèlement les nouveautés préparées par Samsung.