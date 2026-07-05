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OPPO Find X10 Pro Max et Find X10 Ultra : un écran OLED nouvelle génération se précise avant leur lancement

OPPO Find X10 Pro Max et Find X10 Ultra : un écran OLED nouvelle génération se précise avant leur lancement

À quelques mois du lancement attendu de la série OPPO Find X10, les premières indiscrétions continuent de dessiner les contours des futurs fleurons de la marque. Une nouvelle fuite évoque un important travail sur l’affichage, avec une dalle OLED de nouvelle génération qui pourrait devenir l’un des principaux arguments des Find X10 Pro Max et Find X10 Ultra.

OPPO miserait sur un écran premium de 6,89 pouces

D’après le célèbre leaker Digital Chat Station, OPPO teste actuellement ses prochains smartphones haut de gamme Find X10 avec un écran LTPO OLED de 6,89 pouces affichant une définition proche de la 2K.

Selon les informations disponibles, cette dalle serait commune au Find X10 Pro Max, attendu dès septembre en Chine, ainsi qu’au Find X10 Ultra, dont le lancement serait prévu au premier semestre 2027.

Le constructeur travaillerait également sur plusieurs améliorations esthétiques destinées à renforcer l’immersion : dalle LTPO de 6,89 pouces en définition 2K, angles aux courbes plus prononcées, signature des derniers modèles OPPO ou encore bordures ultra-fines et parfaitement symétriques grâce à une nouvelle technologie d’encapsulation, compatibilité avec l’espace colorimétrique BT.2020 et nouvelle génération de matériaux OLED destinée à améliorer luminosité, efficacité énergétique et longévité.

À ce stade, les prototypes utiliseraient toujours des panneaux fournis par BOE, même si OPPO n’a encore confirmé aucun détail officiel.

Deux smartphones, deux philosophies de puissance

Si les deux modèles partageraient leur écran, ils devraient en revanche adopter des plateformes matérielles différentes. Le Find X10 Pro Max serait équipé d’une puce MediaTek Dimensity 9600, tandis que le Find X10 Ultra embarquerait le futur Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, destiné à représenter le sommet de la gamme Qualcomm.

Cette différenciation permettrait à OPPO de segmenter davantage son offre premium en proposant deux approches distinctes des performances, tout en conservant une expérience visuelle identique sur les deux appareils.

La photographie resterait au cœur de la stratégie

Comme souvent chez OPPO, la photographie devrait constituer l’un des principaux axes d’innovation. Le Find X10 Pro Max serait équipé d’un triple module photo comprenant un capteur principal Samsung HPC de 200 mégapixels au format 1/1,3 pouce, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels utilisant un grand capteur 1/1,28 pouce et un capteur multispectral de 3 mégapixels destiné à améliorer la restitution des couleurs.

Le Find X10 Ultra, dont les caractéristiques restent encore largement confidentielles, pourrait aller encore plus loin en intégrant un double téléobjectif périscopique, une configuration encore très rare sur le marché.

De précédentes rumeurs évoquent également un nouveau capteur principal Samsung HPA de 200 mégapixels, laissant penser que l’Ultra concentrera les innovations photographiques de la gamme.

OPPO poursuit sa montée en gamme

Ces nouvelles informations illustrent la stratégie que poursuit OPPO depuis plusieurs générations : ne plus seulement rivaliser sur la puissance brute, mais proposer une expérience premium cohérente où écran, design et photographie évoluent de concert.

L’utilisation d’une dalle commune entre les modèles Pro Max et Ultra permettrait au constructeur de concentrer ses investissements sur un affichage particulièrement haut de gamme, tout en réservant les différences les plus marquées aux performances et au système photo.

Face à une concurrence de plus en plus agressive, notamment Xiaomi, Vivo et Honor, OPPO semble vouloir faire de la qualité d’affichage un véritable élément différenciateur, en parallèle de ses avancées en photographie mobile.

Comme toujours avec ce type de fuite, ces informations restent à considérer avec prudence jusqu’à leur officialisation. Si elles se confirment, la série Find X10 pourrait toutefois s’imposer parmi les smartphones Android les plus ambitieux de la prochaine génération.