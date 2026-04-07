Après une année de silence sur le front des smartphones pliables, Xiaomi semble prêt à revenir dans la course. Un nouveau rapport évoque un lancement repoussé au début du mois de juillet 2026 pour le prochain smartphone pliable de la marque, avec un élément plus stratégique qu’il n’y paraît : l’appareil pourrait abandonner le nom Mix Fold au profit d’une appellation plus alignée avec la gamme Xiaomi 17.

Un retour attendu après une pause inhabituelle

Le dernier pliable « de style livre » de Xiaomi reste le Xiaomi Mix Fold 4, lancé en 2024. En 2025, plusieurs fuites avaient déjà laissé entendre qu’aucun Mix Fold 5 ne verrait le jour, ce qui a alimenté l’idée d’une pause, voire d’une remise à plat complète de la stratégie pliable du constructeur.

Les nouvelles indiscrétions vont dans ce sens : Xiaomi n’aurait pas abandonné le segment, mais préparé un retour plus structuré pour 2026.

Selon la fuite la plus récente relayée aujourd’hui, le prochain pliable Xiaomi devait d’abord arriver aux côtés du Xiaomi 17 Max, attendu en Chine en mai, avant d’être décalé au début juillet. Cette chronologie reste à prendre avec prudence, puisqu’elle repose sur des informations de leaker et non sur une communication officielle de Xiaomi, mais elle s’inscrit dans une séquence de rumeurs de plus en plus cohérente.

Mix Fold 5 ou Xiaomi 17 Fold ?

C’est probablement l’élément le plus intéressant du dossier. Un appareil pliable Xiaomi a déjà été repéré dans une base IMEI sous le numéro 26023PN08C, avec le nom de code « pecan ». Or, plusieurs observateurs notent que les anciens Mix Fold utilisaient plutôt un identifiant en PX. Le Mix Fold 4, par exemple, est bien référencé sous le modèle 24072PX77C. Cette différence alimente donc l’hypothèse d’un changement de branding, avec un possible passage à Xiaomi 17 Fold.

Il faut néanmoins rester mesuré : le changement de suffixe dans un numéro de modèle ne constitue pas, à lui seul, une preuve définitive d’un changement commercial. C’est un indice crédible, pas une confirmation. En revanche, il serait cohérent avec une marque qui chercherait à mieux intégrer son pliable à sa gamme phare, plutôt que de le laisser vivre dans une famille Mix devenue plus discrète.

Xiaomi 17 Fold : Une fiche technique haut de gamme, encore incomplète

Sur la partie matérielle, les rumeurs évoquent une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 et un bloc photo articulé autour d’un capteur principal 200 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle 50 mégapixels et d’un troisième capteur 50 mégapixels. La caméra frontale, elle, pourrait rester sur 16 mégapixels. Ces éléments sont encore peu détaillés, mais ils suggèrent un appareil qui chercherait à rester dans le peloton de tête des smartphones pliables premium.

À ce stade, il faut d’ailleurs parler de direction plus que de fiche technique verrouillée. Les informations disponibles restent plus maigres que sur d’autres flagships Xiaomi de 2026, comme le Xiaomi 17 Max, dont les rumeurs sont déjà beaucoup plus denses.

Cela peut signifier deux choses : soit le pliable est encore tenu plus étroitement secret, soit son lancement est légèrement plus éloigné que celui des modèles classiques de la série 17.

Pourquoi ce changement de nom aurait du sens ?

S’il se confirme, le passage de Mix Fold à Xiaomi 17 Fold ne serait pas anodin. Il traduirait une évolution assez claire de la stratégie produit de Xiaomi : faire du pliable non plus une branche expérimentale à part, mais une extension directe de sa gamme premium principale. C’est une manière plus lisible de raconter le produit, surtout face à Samsung, Honor ou Huawei, qui cherchent eux aussi à normaliser le pliable dans leur portefeuille haut de gamme.

Xiaomi semble vouloir revenir avec une gamme plus unifiée

Ce que raconte cette rumeur, au fond, dépasse le simple calendrier. Xiaomi paraît moins intéressé par la continuité nominale que par la cohérence d’ensemble. Après une pause en 2025, la marque pourrait revenir avec un pliable mieux relié à sa série numérotée, donc plus facile à positionner commercialement. Ce serait aussi une façon d’éviter l’impression d’une ligne Mix isolée, alors que le marché des pliables entre dans une phase plus mature et plus concurrentielle.

Autrement dit, le vrai sujet n’est peut-être pas seulement le retour du smartphone pliable Xiaomi. C’est la manière dont Xiaomi pourrait le réintégrer dans son récit premium — non plus comme une curiosité technologique, mais comme une pièce centrale de la famille Xiaomi 17.