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Xiaomi Mix Fold 5 : le retour du smartphone modulaire avec un appareil photo magnétique ?

Xiaomi Mix Fold 5 : le retour du smartphone modulaire avec un appareil photo magnétique ?

Il fut un temps où le smartphone modulaire devait tout changer. Project Ara, les Moto Mods, quelques concepts prometteurs… puis presque rien. La promesse s’est lentement dissoute, jusqu’à ne survivre que dans des niches comme Fairphone.

C’est précisément pour cela que les premières rumeurs autour du Xiaomi Mix Fold 5 attirent autant l’attention : elles ne parlent pas d’un simple nouveau pliable, mais d’un système photo modulaire magnétique qui pourrait remettre sur la table une idée que l’industrie avait presque enterrée.

Xiaomi testerait une approche bien plus ambitieuse que le simple module photo

Selon les premières informations relayées ces derniers jours, Xiaomi travaillerait sur une interface magnétique dédiée à l’appareil photo du Mix Fold 5. L’idée serait de permettre l’ajout, l’ajustement ou le remplacement de modules caméra, dans une logique qui évoque davantage l’univers des objectifs interchangeables que la photo mobile classique.

Pour l’instant, il ne s’agit pas d’une fiche technique complète, mais plutôt d’une orientation de développement qui aurait fuité en amont.

Ce point est important : on ne parle pas ici d’un accessoire décoratif ou d’un simple grip photo. La promesse implicite est beaucoup plus forte. Xiaomi chercherait à contourner l’un des compromis historiques des smartphones pliables : des appareils photo souvent un cran en dessous des flagships monoblocs, à cause des contraintes de place, d’épaisseur et de poids. C’est précisément ce qui rend l’idée séduisante.

Le pliable est peut-être le bon terrain… ou le pire

C’est là que le projet devient vraiment intéressant. Sur le papier, associer un système photo modulaire à un smartphone pliable est une idée presque brillante. Les smartphones pliables excellent sur le design, le multitâche et l’effet premium, mais ils paient souvent leur finesse avec des concessions en photo. Un module interchangeable pourrait offrir une porte de sortie élégante : garder un téléphone relativement fin au quotidien, puis lui greffer une optique ou un bloc photo plus ambitieux quand le besoin se présente.

Mais, ce choix a aussi son revers. Les pliables restent un marché plus étroit que celui des smartphones classiques. Même si Xiaomi réussissait techniquement son pari, il est possible que cette innovation reste confinée à une catégorie déjà minoritaire. En d’autres termes, la marque pourrait lancer l’une des idées hardware les plus excitantes du moment… sur un produit que peu de gens achèteront.

Un détail change tout : Xiaomi miserait sur une solution maison

Un autre élément mérite l’attention : les fuites insistent sur le fait que Xiaomi travaillerait sur des objectifs ou modules développés en interne, plutôt que via un partenariat avec un fabricant tiers de lentilles ou d’équipement photo. Cela suggère une stratégie plus intégrée, potentiellement plus cohérente à long terme si l’entreprise veut construire un véritable écosystème autour de cette approche.

Cette logique fait écho à un autre dossier récent autour de Xiaomi : en février, plusieurs relais rapportaient que son objectif magnétique détachable, montré sous forme de concept, se rapprochait d’une phase de production de masse pour 2026. Frandroid évoquait même un système reposant sur un capteur Micro Four Thirds, ce qui montre que la marque explore sérieusement cette piste bien au-delà d’un simple teaser de salon.

Entre fantasme modulaire et vraie rupture photo

Il faut évidemment garder la tête froide. À ce stade, aucune fiche technique complète, aucun prix et aucune date de lancement confirmée n’accompagnent ce supposé Mix Fold 5. Et l’historique du secteur invite à la prudence : le smartphone modulaire est un cimetière rempli de bonnes idées mal exécutées.

Mais il y a ici quelque chose de plus crédible que d’habitude. Parce que Xiaomi ne semble pas vouloir modulariser tout le téléphone, seulement la partie la plus stratégique et la plus émotionnelle du smartphone haut de gamme : la caméra. C’est sans doute la seule manière réaliste de redonner du sens au mot « modulaire » en 2026.

Si le Mix Fold 5 embarque vraiment ce système, Xiaomi pourrait signer l’une des expérimentations hardware les plus audacieuses du moment. Et pour une industrie qui recycle trop souvent les mêmes promesses sous des formes à peine retouchées, ce serait déjà une petite révolution.