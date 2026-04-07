C’est le genre de fuite qui change immédiatement la perspective sur le PC portable haut de gamme. Selon de nouveaux rapports relayant le leaker Jaykihn, Intel préparerait un SoC baptisé Serpent Lake capable d’intégrer un tile graphique de classe Nvidia RTX directement dans la puce.

Si cela se confirme, on ne parlerait plus d’un simple iGPU amélioré, mais d’une tentative beaucoup plus ambitieuse : rapprocher les performances d’un GPU dédié du format fin et sobre d’un laptop premium.

Une fuite spectaculaire, mais encore très loin d’une annonce officielle

À ce stade, il faut être clair : Serpent Lake n’a pas été officialisé par Intel. Ces rapports décrivent un projet prévu pour fin 2028 ou 2029, après Nova Lake puis d’autres itérations intermédiaires, comme Razer Lake et Titan Lake. Autrement dit, on est face à une vision d’avenir plausible, mais encore très spéculative.

C’est précisément ce qui rend la rumeur intéressante. Plus qu’un produit imminent, Serpent Lake ressemble à un marqueur stratégique : celui d’un Intel qui chercherait à muscler radicalement sa proposition mobile, au moment où AMD pousse déjà très fort ses APU hautes performances et où Nvidia étend son influence bien au-delà des cartes graphiques classiques.

Ce que Serpent Lake promet sur le papier

D’après Wccftech, Serpent Lake combinerait une base CPU dérivée de Titan Lake avec un tile graphique Nvidia RTX potentiellement fondé sur l’architecture Rubin, le tout avec une mémoire LPDDR6 très large bande passante.

La configuration évoquée parle de 8 cœurs performance et 16 cœurs efficients, avec des noms d’architectures CPU comme Griffin Cove, Golden Eagle et un futur cœur P nommé Copper Shark. Là encore, rien de tout cela n’est confirmé officiellement par Intel ou Nvidia.

Le point central, lui, est facile à comprendre : au lieu d’associer un CPU Intel à un GPU Arc intégré, Intel pourrait ici utiliser de la vraie propriété graphique Nvidia de classe RTX dans un SoC x86. Si la fuite est exacte, ce serait une rupture importante, non seulement pour Intel, mais aussi pour la manière dont on définit un processeur mobile premium.

Pourquoi l’idée d’un « RTX intégré » change tout ?

Jusqu’ici, la promesse des PC portables de jeu ou de création repose souvent sur un compromis bien connu : d’un côté un CPU mobile, de l’autre un GPU dédié plus puissant, mais plus gourmand, plus chaud et plus encombrant. Intégrer un bloc graphique RTX directement dans le SoC pourrait réduire certaines latences internes, simplifier l’architecture de la machine et surtout rapprocher des performances haut de gamme d’un format plus fin.

Il faut néanmoins éviter le fantasme trop rapide du « desktop GPU dans un ultrabook ». Un GPU intégré, même très ambitieux, restera contraint par l’enveloppe thermique, la mémoire partagée et les arbitrages d’un SoC mobile. Le gain potentiel serait surtout dans l’équilibre global : meilleurs jeux, IA locale plus musclée, création accélérée, le tout sans imposer systématiquement un châssis épais avec carte dédiée séparée.

Intel n’abandonnerait pas Arc pour autant

Un point mérite d’être nuancé : cette rumeur ne signifie pas qu’Intel renoncerait à Arc. Les articles qui relaient la fuite parlent plutôt d’une décision spécifique à un produit, Serpent Lake devenant une vitrine particulière pour une collaboration avec Nvidia. Autrement dit, Arc pourrait continuer d’exister sur d’autres segments pendant qu’Intel réserverait cette formule plus radicale à une catégorie précise de machines premium.

C’est une distinction importante, car elle change la lecture de la fuite. Il ne s’agirait pas forcément d’un aveu de faiblesse d’Intel sur la partie graphique, mais d’une stratégie produit plus offensive : utiliser le bon partenaire au bon endroit pour créer un SoC vraiment différenciant.

Le vrai enjeu : concurrencer une nouvelle génération de puces hybrides

Si Serpent Lake existe vraiment, il viserait probablement un territoire déjà très convoité : celui des puces « tout-en-un » capables de mêler CPU puissant, gros GPU intégré et mémoire ultra rapide pour les laptops premium. Plusieurs sources rapprochent explicitement ce projet de la montée en puissance des APU très hautes performances chez AMD.

Dans ce contexte, un SoC Intel + RTX serait moins un exercice de style qu’une réponse à une nouvelle bataille du portable : celle de la performance consolidée dans une seule puce.

Et c’est sans doute là que la rumeur prend de l’ampleur. Pendant longtemps, le marché a séparé assez clairement processeurs, iGPU et GPU dédiés. Les prochaines années pourraient brouiller cette frontière, en particulier sur des machines destinées au jeu, à la création et à l’IA locale. Serpent Lake, si le projet aboutit, serait l’un des symboles les plus nets de cette convergence.

Plus qu’une fuite produit, un aperçu du PC portable de la fin de décennie

Au fond, cette rumeur raconte peut-être quelque chose de plus large que Serpent Lake lui-même. Elle montre à quel point le laptop haut de gamme entre dans une nouvelle phase, où la valeur ne vient plus seulement du CPU le plus rapide ou de la carte graphique la plus épaisse, mais d’un niveau d’intégration beaucoup plus poussé. Intel y gagnerait une proposition plus agressive face à AMD. Nvidia, de son côté, étendrait encore son empreinte dans le PC au-delà du schéma classique de la carte dédiée.

Reste une évidence : nous parlons d’un horizon 2028-2029, avec une grande part d’inconnu sur les coûts, les rendements, la segmentation commerciale et même le nom final du produit. Mais, une chose est déjà claire : l’idée même d’un SoC Intel dopé à l’ADN RTX de Nvidia n’a plus rien d’invraisemblable.

Et si l’industrie suit cette trajectoire, le portable premium de demain pourrait être beaucoup moins dépendant du couple classique CPU + GPU séparé qu’il ne l’est aujourd’hui.