Xiaomi 17 Max : Un écran géant de 6,9 pouces et une batterie de 8 000 mAh en vue

Xiaomi préparerait un nouveau flagship « grand écran » baptisé Xiaomi 17 Max, mais le calendrier serait en train de glisser. Alors que certaines rumeurs tablaient sur une annonce en avril, le leaker Digital Chat Station évoque désormais une présentation plutôt en mai en Chine — une fenêtre plus cohérente avec une stratégie de lancement par vagues autour de la série Xiaomi 17.

Xiaomi 17 Max : Un lancement en mai

La nouvelle information principale, c’est donc le timing : mai, et pas avril. Le post attribué à DCS confirme surtout un point : la présence du Snapdragon 8 Elite Gen 5. Pour le reste, la fiche technique reste au stade des bruits de couloir — mais plusieurs fuites précédentes dessinent déjà un portrait assez précis.

Les rumeurs convergent sur un positionnement très « phablet premium » :

Écran plat OLED de 6,9 pouces en 1,5K avec 120 Hz, plus capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran.

Une énorme batterie annoncée à 8 000 mAh, avec 100 W en filaire et 50 W en sans-fil.

Si ces chiffres se confirment, Xiaomi s’inscrirait clairement dans la tendance 2026 : des flagships qui misent davantage sur la capacité (souvent via de nouvelles chimies) plutôt que sur de simples gains d’efficience.

Photo : un trio « Ultra-like », avec capteur 200 MP et périscope

Sur la caméra, les leaks parlent d’un bloc arrière très ambitieux pour un modèle « Max » :

200 mégapixels Samsung ISOCELL HPE en capteur principal (souvent cité en 1/1,4 »),

50 mégapixels ultra grand-angle,

50 mégapixels périscope téléobjectif.

Autre détail qui circule : un écran secondaire au dos (à la manière de certaines expérimentations « creator/notification ») et une caméra selfie 50 mégapixels.

Le Xiaomi 17 Max serait attendu avec Android 16/HyperOS 3, jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et 1 To UFS 4.1, plus un moteur haptique x-axis et des haut-parleurs « symétriques » renforcés — la panoplie d’un flagship conçu pour tenir sur la durée (jeu, vidéo, usage intensif).

Xiaomi veut un « Ultra d’endurance » plus qu’un Ultra de prestige

Si le Xiaomi 17 Ultra joue déjà la carte « vitrine photo » à l’international, un Xiaomi 17 Max pourrait occuper une autre niche : le flagship géant, endurant, puissant, avec une caméra haut de gamme mais un récit davantage orienté autonomie + confort grand écran.

Reste un point clé : le prix et la disponibilité hors Chine. Pour l’instant, les fuites parlent surtout d’un lancement chinois. Et si Xiaomi le garde local, cela ressemblerait à un modèle « volume + vitrine techno » destiné à alimenter la gamme, sans ajouter de complexité à la stratégie globale.