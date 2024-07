Xiaomi dévoile le MIX Fold 4 : Un smartphone pliable de haute technologie

Xiaomi a récemment dévoilé le MIX Fold 4, son dernier smartphone pliable haut de gamme, lors d’un événement en Chine, conformément à ses promesses.

Le MIX Fold 4 est doté d’un écran interne de 7,98 pouces 2K+ utilisant un panneau Samsung E7 LTPO, offrant une fréquence de rafraîchissement adaptive de 1 à 120 Hz. L’écran externe mesure 6,56 pouces en full HD+ avec un panneau TCL C8+, également capable d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Ces deux écrans atteignent une luminosité maximale de 3 000 nits, supportent Dolby Vision et HDR10+, et sont protégés par le Xiaomi Shield Glass pour l’écran externe.

La technologie avancée Pol-less Plus utilisée pour l’écran interne permet de réduire significativement la consommation d’énergie tout en améliorant la luminosité et la performance des couleurs, garantissant une expérience visuelle optimale, que le smartphone soit plié ou déplié.

Conception et matériaux du MIX Fold 4

Le MIX Fold 4 introduit une nouvelle charnière propriétaire de Xiaomi, utilisant des matériaux de haute résistance et un mécanisme de transmission en acier céramique carbone résistant à l’usure. Le volume total de la charnière a été réduit de 34 % par rapport à son prédécesseur, avec une épaisseur de 4,59 mm en position dépliée et de 9,47 mm en position pliée.

Pour la première fois, le MIX Fold 4 adopte entièrement une architecture en carbone, avec une plaque flottante de charnière, une plaque de support d’affichage et un compartiment de batterie moulés avec précision à partir de fibres de carbone T800H. Cela renforce considérablement la durabilité tout en réduisant le poids de l’appareil.

Le smartphone est équipé de la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 3, soutenue par un système de refroidissement 3D avancé avec une chambre à vapeur et plusieurs couches de graphite couvrant une surface de 11,912 mm². Le MIX Fold 4 supporte également la communication satellite bidirectionnelle et prend en charge les bandes de communication mondiales, incluant une fonctionnalité « Assistant de Voyage ».

Quadruples caméras Leica

Le système de caméra quadruple Leica du MIX Fold 4 comprend un capteur principal de 50 mégapixels avec technologie Light Fusion 800, un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels avec un champ de vision de 120°, un objectif téléphoto flottant Leica de 50 mégapixels pour les portraits et la macro, et un téléobjectif périscope Leica de 10 mégapixels pour les prises de vue rapprochées. Les caméras avant de 20 mégapixels sont situées à l’intérieur et à l’extérieur de l’appareil.

Le MIX Fold 4 est alimenté par une batterie de 5 100 mAh utilisant une technologie d’anode au silicium-carbone de nouvelle génération. Il supporte une charge filaire de 67 W permettant une recharge complète en 52 minutes et une charge sans fil de 50 W pour une recharge en 65 minutes.

Spécifications techniques complètes

Écran interne : 7,98 pouces (2 488 x 2 224 pixels) 2K+ Samsung E7, 1-120 Hz LTPO, 2160 Hz PWM Dimming, jusqu’à 3000 nits, HDR10+, Dolby Vision, protection UTG

Écran externe : 6,56 pouces (2 520 x 1 080 pixels) Full HD+ TCL C8+, 1-120 Hz LTPO, 2160 Hz PWM Dimming, jusqu’à 3000 nits, HDR10+, Dolby Vision, protection Xiaomi Shield Glass

Processeur : Snapdragon 8 Gen 3, octa-core jusqu’à 3,3 GHz, GPU Adreno 750

Mémoire : 12 Go/16 Go LPPDDR5X RAM

Stockage ; 256 Go/512 Go/1 To UFS 4.0

Caméras : 50 mégapixels principal, 12 mégapixels ultra-grand-angle, 50 mégapixels téléphoto, 10 mégapixels téléobjectif périscope, 20 mégapixels caméras frontales.

Audio : USB Type-C audio, audio Hi-Res, haut-parleurs doubles 1115, Dolby Atmos.

Dimensions et poids : 159,37 x 73,1 mm (plié), 143,3 mm (déplié), 9,47 mm (plié), 4,59 mm (déplié), poids 226 g (standard)/228 g (version fibre).

Résistance à l’eau : IPX8.

Connectivité : 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC, communication satellite bidirectionnelle.

Batterie : 5 100 mAh, 67 W charge rapide, 50 W charge sans fil.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi MIX Fold 4 est disponible en blanc, noir, bleu et en édition composite fibre de Xiaomi. Il est proposé à 8999 yuan (environ 1 140 euros) pour le modèle 12 Go de RAM + 256 Go de stockage, 9999 yuan (environ 1 260 euros) pour la version 16 Go + 512 Go et 10 999 yuan (environ 1 400 euros) pour la version haut de gamme 16 Go + 1 To.

Les commandes sont ouvertes et les ventes débuteront en Chine à partir du 23 juillet.