Pendant longtemps, l’iPhone pliable, alias iPhone Fold, a relevé du fantasme récurrent. Cette semaine, il prend une consistance nouvelle. Entre l’entrée supposée en production d’essai chez Foxconn et la fuite de modèles factices signés Sonny Dickson, le projet cesse peu à peu d’être une abstraction.

Reste une nuance essentielle : plus le produit paraît réel, plus ses compromis deviennent visibles — et plus le calendrier semble fragile.

iPhone Fold : Un design plus large, plus court, presque anti-Galaxy Fold

Les maquettes publiées par Sonny Dickson montrent un appareil au format « livre », mais avec une silhouette différente de celle des Galaxy Z Fold récents. Le terminal paraît plus trapu, plus large une fois fermé, avec une logique qui rappelle davantage le Pixel Fold que les pliables très allongés de Samsung.

C’est sans doute l’élément le plus intéressant visuellement. Apple ne chercherait pas à reproduire la silhouette dominante du marché, mais à proposer un objet plus proche d’un petit carnet ou d’un iPad mini replié.

Cette approche cadre avec les rumeurs évoquant un écran externe autour de 5,3 à 5,5 pouces, un écran interne proche de 7,7 à 7,8 pouces et un ratio 4:3 une fois l’appareil ouvert. Ces dimensions restent non officielles, mais elles reviennent avec suffisamment d’insistance pour dessiner une direction cohérente.

Apple semble privilégier l’usage avant la symétrie

Les modèles factices montrent aussi un détail révélateur : les coins externes sont arrondis, mais la zone de charnière paraît plus rectiligne, presque abrupte. Autrement dit, le design ne semble pas chercher la pure élégance géométrique à tout prix. Il donne plutôt l’impression qu’Apple accepte une certaine asymétrie pour faire tenir le mécanisme de pliage dans un volume contenu.

Au dos, on distingue aussi un bloc photo en « plateau » plus discret que sur les iPhone Pro, qui rappelle dans son esprit les lignes plus étirées de l’iPhone Air évoqué dans d’autres fuites. Là encore, l’impression générale est claire : Apple chercherait moins à faire de son pliable un « Pro Max qui se plie » qu’un produit à part, avec sa propre grammaire visuelle.

La production d’essai avance, mais le calendrier reste sous tension

Le point qui donne du poids à cette séquence, c’est l’autre fuite apparue presque au même moment : selon Instant Digital, Foxconn a lancé la phase de production d’essai de l’iPhone Fold. En clair, Apple serait entré dans une étape de validation industrielle avant une éventuelle montée en production plus large.

Mais, le tableau s’est déjà assombri. Reuters rapportait aujourd’hui qu’Apple ferait face à des difficultés d’ingénierie sur son premier iPhone pliable, au point de risquer un retard sur la production de masse et sur les livraisons. C’est le contrepoint essentiel de la journée : oui, le projet semble très avancé ; non, cela ne garantit pas encore une arrivée fluide sur le marché.

Un lancement en septembre ? Peut-être pour l’annonce, pas forcément pour la disponibilité

Le scénario le plus crédible, à ce stade, est celui d’une présentation en septembre 2026 au côté des iPhone 18 Pro, avec une commercialisation potentiellement décalée plus tard dans l’année.

Autrement dit, il faut désormais distinguer deux choses : l’officialisation du produit, qui semble de plus en plus plausible à l’automne ; et sa mise en rayon effective, qui pourrait encore glisser.

Des compromis premium, mais bien réels

Les rumeurs les plus récentes convergent sur une puce A20 gravée en 2 nm et 12 Go de RAM, ce qui placerait l’iPhone Fold au niveau attendu d’un flagship Apple 2026. En revanche, plusieurs indiscrétions parlent aussi d’un retour de Touch ID à la place de Face ID, ainsi que d’un double capteur arrière seulement, sans téléobjectif dédié.

Là encore, rien n’est officiel, mais la logique est lisible : gagner en finesse et en compacité obligerait Apple à arbitrer plus durement que sur un Pro Max classique.

C’est tout le paradoxe du produit. Sur le plan symbolique, l’iPhone Fold serait l’iPhone le plus ambitieux de la décennie. Sur le plan matériel, il pourrait aussi être celui qui expose le plus clairement les limites physiques d’un design ultrafin. Plusieurs sources continuent d’évoquer environ 4,5 mm d’épaisseur ouvert et 9 à 9,5 mm replié, des chiffres impressionnants pour un pliable, mais qui expliqueraient en partie ces concessions.

Apple ne veut pas seulement « faire un pliable », mais imposer son format

Ce que montrent ces modèles factices de l’iPhone Fold, au fond, dépasse la simple curiosité. Apple ne semblerait pas arriver sur le marché pliable pour copier Samsung, mais pour proposer une autre lecture du format : plus large, plus compact, plus proche d’une mini-tablette que d’un smartphone étroit qui s’ouvre en long. Cette stratégie serait très cohérente avec la culture de produit d’Apple : entrer tard, mais avec une interprétation propre de la catégorie.

Le plus frappant, finalement, n’est peut-être pas que l’iPhone Fold existe. C’est qu’il commence déjà à ressembler à autre chose qu’un simple Galaxy Z Fold sous logo Apple. Et c’est précisément là que le produit devient intéressant.