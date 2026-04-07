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Honor Magic 9 : Pourquoi le partenariat avec ARRI va tout changer en vidéo ?

Honor Magic 9 : Pourquoi le partenariat avec ARRI va tout changer en vidéo ?

Et si la prochaine révolution Android passait enfin par la vidéo ? Avec la série Magic 9, Honor semble vouloir s’attaquer à un terrain longtemps dominé par Apple : la captation vidéo.

Au cœur de cette ambition, un partenariat stratégique avec ARRI, référence absolue du cinéma professionnel.

Un partenariat crédible, né au MWC 2026

Loin d’être une simple rumeur opportuniste, la collaboration entre Honor et ARRI a été officialisée lors du Mobile World Congress 2026. L’objectif : intégrer l’« Image Science » d’ARRI — autrement dit, son savoir-faire en colorimétrie, gestion de la lumière et rendu cinématographique — dans des appareils grand public.

ARRI, dont les caméras équipent de nombreuses productions hollywoodiennes, n’est pas un partenaire anodin. C’est un signal fort : Honor ne cherche pas seulement à améliorer ses capteurs, mais à repenser le rendu vidéo dans son ensemble.

Une ambition claire : rivaliser avec Apple sur la vidéo

Selon le leaker « Factory Manager is Guan », la série Honor Magic 9 proposerait des capacités vidéo « exceptionnelles ». Un terme souvent galvaudé, mais ici soutenu par une direction stratégique cohérente.

Car aujourd’hui, malgré des avancées en photo, les smartphones Android restent souvent perçus comme en retrait face aux iPhone sur la stabilisation vidéo, la gestion des couleurs, la cohérence entre capteurs et surtout, le rendu global « cinéma-ready ». Un terrain où Apple, avec ses profils comme le ProRes ou le Log vidéo, conserve une longueur d’avance.

Honor semble vouloir combler cet écart non pas uniquement via le hardware, mais via le traitement d’image — là où ARRI excelle depuis des décennies.

Un smartphone pensé comme une caméra ?

Le pari de Honor est intéressant : si un smartphone maîtrise la vidéo, alors la photo suit naturellement. Une philosophie qui inverse la hiérarchie classique du marché mobile.

Ce repositionnement pourrait transformer la série Magic 9 en un outil hybride :

création vidéo avancée pour créateurs et vidéastes

photographie optimisée par un pipeline d’image plus robuste

expérience globale cohérente entre capteurs et modes

On évoque même une inspiration du « Robot Phone », preuve que la marque explore activement de nouveaux territoires.

Une fiche technique de pointe pour soutenir l’ambition

Au-delà de la vidéo, le Honor Magic 9 devrait s’appuyer sur une base solide avec une puce Snapdragon 8 Elite Gen 6 offrant une gravure en 2 nm signée TSMC, et des optimisations IA avancées pour traitement d’image en temps réel. Un socle technique indispensable pour gérer des flux vidéo complexes, notamment en HDR, en log ou avec des algorithmes de colorimétrie avancée.

Pendant des années, la bataille des smartphones s’est jouée sur la photo. Mais en 2026, le terrain évolue. Le contenu est désormais massivement vidéo — réseaux sociaux, streaming, création indépendante.

Dans ce contexte, Honor pourrait bien être en train de prendre une longueur d’avance stratégique : là où Samsung Electronics mise sur la polyvalence, où Xiaomi explore la photo avec Leica, Honor cible un angle encore sous-exploité : la vidéo cinématographique mobile.

Si la promesse est tenue, la série Magic 9 pourrait changer une perception bien ancrée : celle d’un Android puissant en photo, mais encore en retrait en vidéo.

Lancement attendu en octobre : un timing stratégique

La série Honor Magic 9 serait attendue en octobre 2026 — juste après les iPhone 18. Un calendrier loin d’être anodin. Honor pourrait ainsi se positionner en challenger direct, avec un discours simple mais percutant : et si le meilleur smartphone pour la vidéo n’était plus un iPhone ?