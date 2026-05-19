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Google I/O 2026 : le guide simple pour suivre toutes les annonces de la keynote

Google I/O 2026 : le guide simple pour suivre toutes les annonces de la keynote

La Google I/O 2026 s’ouvre ce mardi 19 mai à Mountain View, avec une keynote prévue à 10h PT, soit 19h en France. L’événement, diffusé sur le site officiel de Google I/O et YouTube, devrait concentrer l’essentiel des annonces autour de Gemini, Android 17 et des futurs appareils connectés de Google.

Comment suivre la Google I/O 2026 ?

La conférence Google I/O sera diffusée en direct sur YouTube ce mardi 19 mai à 19 heures.

Le PDG d’Alphabet, Sundar Pichai, et ses équipes dirigeantes prendront la parole pour dévoiler de nombreuses avancées en matière d’IA et des mises à jour de produits pour les développeurs. Toutefois, des annonces destinées aux consommateurs pourraient également être faites.

Vous pourrez suivre la diffusion en direct ci-dessous.

Une conférence pensée comme vitrine IA

Cette année, Google arrive avec un message très clair : Gemini n’est plus seulement un assistant, mais la couche intelligente qui doit irriguer Search, Android, Chrome, Workspace et les appareils du quotidien.

Une partie des annonces Android a déjà été dévoilée en amont, notamment autour de Gemini Intelligence, des futurs Googlebook et des nouveautés d’Android 17. Mais, la I/O devrait aller plus loin, avec de possibles annonces autour de Search, du modèle vidéo Veo et d’une nouvelle génération de Gemini.

Android 17, Googlebook et Android XR à surveiller

Android 17 devrait poursuivre sa mutation vers un système plus contextuel, capable d’automatiser certaines tâches et de mieux comprendre les intentions de l’utilisateur. Google pourrait aussi préciser sa stratégie autour des Googlebook, ces ordinateurs portables “AI-first” qui mêleraient Android, ChromeOS et Gemini.

Autre dossier clé : Android XR. Alors que Meta, Apple et Samsung avancent sur les lunettes et casques intelligents, Google doit montrer qu’il a une vision solide pour la réalité mixte et l’IA portée.

Le vrai test : transformer Gemini en écosystème

Google ne manque pas de technologies. Le défi est désormais de les rendre cohérentes. Entre les résumés IA dans Search, les risques d’erreurs et la pression sur les éditeurs web, l’entreprise doit prouver que son virage IA peut être utile sans fragiliser l’écosystème qui a fait sa puissance.

I/O 2026 pourrait donc être moins une conférence de nouveautés qu’un moment charnière : celui où Google tente de faire de Gemini le système nerveux de tous ses produits.