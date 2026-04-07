Samsung pourrait enfin casser une formule qu’il répétait presque à l’identique depuis 2020. D’après un rapport relayé aujourd’hui, la série Galaxy S27 ne se limiterait plus au trio classique standard, Plus et Ultra : un Galaxy S27 Pro viendrait s’intercaler entre le S27+ et le S27 Ultra, avec une ambition claire — offrir une expérience très haut de gamme sans forcément embarquer le S Pen.

Galaxy S27 Pro : Un « Ultra allégé », pas un simple renommage

Selon les éléments rapportés, ce Galaxy S27 Pro ne remplacerait pas le modèle Plus. Il s’agirait d’un quatrième palier dans la gamme, pensé comme une alternative premium pour les utilisateurs attirés par les attributs de l’Ultra, mais indifférents au stylet.

Le point central de la rumeur est donc moins l’ajout d’un nom que la création d’un nouveau positionnement produit : la puissance et certains raffinements du modèle Ultra, sans l’encombrement symbolique ou matériel du S Pen.

Ce que cela dit de la stratégie de Samsung

Ce mouvement aurait du sens. Samsung commercialise officiellement, pour la génération actuelle, trois Galaxy S26 — S26, S26+ et S26 Ultra — ce qui confirme que la marque fonctionne encore sur un schéma à trois modèles côté flagship. Ajouter un Galaxy S27 Pro reviendrait donc à muscler la partie haute de la gamme sans brouiller complètement sa hiérarchie.

Le détail le plus intéressant concerne la Privacy Display, cette technologie d’écran mentionnée comme exclusive au Galaxy S26 Ultra et qui pourrait, selon les premières indiscrétions, être étendue au Galaxy S27 Pro et au S27 Ultra. Si cela se confirme, Samsung ne chercherait pas seulement à multiplier les références : la marque construirait un double étage premium, avec un Ultra maximaliste et un Pro plus accessible mais toujours distinctif.

Une réponse indirecte à Apple, mais pas une copie parfaite

La comparaison avec Apple est inévitable. Une gamme à quatre modèles rappellerait mécaniquement la logique iPhone, avec une gradation plus fine entre entrée de gamme premium et très haut de gamme. Mais, Samsung ne copierait pas forcément le schéma à l’identique. Là où Apple segmente beaucoup par taille,

Samsung pourrait ici segmenter davantage par usage : le Plus comme grand modèle « classique », le Pro comme version experte sans stylet, l’Ultra comme vitrine technologique complète.

C’est une nuance importante, et sans doute plus cohérente avec l’identité Galaxy S.

Le S Pen, lui, ne semble pas prêt à redevenir central

Sur ce point, les signaux sont beaucoup plus clairs. Samsung indique officiellement que le S Pen du Galaxy S25 Ultra ne prend pas en charge le Bluetooth Low Energy, donc ni appairage, ni recharge, ni fonctions à distance comme les Air Actions. Plusieurs rapports ont également relayé que Samsung justifiait ce retrait par un usage inférieur à 1 % des acheteurs. Autrement dit, même si l’arrivée d’un Galaxy S27 Pro libère un peu d’espace dans la gamme, rien ne laisse penser aujourd’hui à un grand retour des fonctions Bluetooth du stylet.

Samsung affine enfin sa lecture du haut de gamme

Cette rumeur raconte au fond une évolution assez logique. Le marché premium ne se contente plus d’une opposition simple entre « grand modèle » et « modèle ultime ». Il existe désormais un public qui veut les meilleurs composants, la meilleure photo, le meilleur écran, mais pas nécessairement tous les attributs historiques de l’Ultra. Samsung semble avoir compris qu’entre le Plus et l’Ultra, il y avait de la place pour un appareil plus lisible, plus désirable — et potentiellement plus rentable.

Si le Galaxy S27 Pro voit bien le jour, ce ne sera pas juste un modèle de plus. Ce sera peut-être le signe que Samsung cherche enfin à rendre sa gamme premium plus fine, plus stratégique et un peu moins monolithique.