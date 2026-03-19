Honor Magic 9 : Une batterie monstre de 8 000 mAh dans un format compact ?

Honor semble vouloir bousculer une équation que l’industrie mobile a longtemps considérée comme immuable : un smartphone plus compact devrait forcément faire des concessions sur la batterie ou sur la photo.

D’après plusieurs fuites relayées ces derniers jours, le futur Honor Magic 9 prendrait précisément le chemin inverse, avec un format plus contenu, une batterie qui pourrait atteindre 8 000 mAh et un bloc photo arrière dominé par un capteur 200 mégapixels.

Honor Magic 9 : Un flagship compact qui ne veut plus sacrifier l’endurance

Selon les informations attribuées à Digital Chat Station, le Magic 9 adopterait un écran OLED LTPO plat de 6,3 pouces, soit plus petit que celui du Magic 8, tout en intégrant un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran.

Le point le plus spectaculaire reste toutefois la batterie : Honor travaillerait sur une batterie d’une capacité de 8 000 mAh, avec recharge sans fil, un niveau qui dépasserait même les 7 500 mAh évoqués récemment pour le OnePlus 15T.

Ce choix raconte quelque chose de très clair sur la stratégie de la marque. Honor ne cherche plus seulement à gagner sur la finesse ou sur le design ; la marque veut manifestement faire de l’autonomie un argument premium à part entière. Et dans un marché où les « petits » flagships finissent souvent par céder sur l’endurance, ce positionnement pourrait faire mouche. Cette dernière phrase relève d’une analyse à partir des capacités de batterie évoquées dans les fuites récentes.

Un trio photo mené par un capteur de 200 mégapixels

La partie photo se précise elle aussi. La fuite la plus récente évoque un module arrière composé d’un capteur principal de 200 mégapixels sur un capteur 1/2,8 pouce, d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels, et d’un téléobjectif périscopique de 64 mégapixels reposant sur un capteur 1/2 pouce. Pour la caméra frontale, rien n’est confirmé, mais plusieurs rapports estiment que le Magic 9 pourrait conserver le capteur selfie de 50 mégapixels du Magic 8.

Sur le fond, Honor semble vouloir faire évoluer sa formule sans tomber dans la surenchère absolue du très haut de gamme « Ultra ». Le 200 mégapixels sert ici d’argument de montée en gamme, tandis que le périscope 64 MP maintient une vraie polyvalence photo. C’est moins spectaculaire qu’un double 200 mégapixels testé sur certains modèles Pro selon d’autres fuites, mais probablement plus cohérent pour le modèle standard.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 en ligne de mire

Sous le capot, le Magic 9 est attendu avec le Snapdragon 8 Elite Gen 6, la prochaine puce flagship de Qualcomm, que plusieurs rapports situent dans le calendrier de l’automne 2026. Là encore, rien n’est officiel du côté d’Honor, mais cette hypothèse revient avec suffisamment d’insistance pour dessiner déjà le positionnement du produit : un compact premium qui ne transige ni sur la puissance ni sur l’autonomie.

Une génération qui pourrait changer le ton de la gamme Magic

Pour mesurer le saut envisagé, il faut regarder le point de départ. Le Honor Magic 8 misait déjà sur une batterie de 7 000 mAh, avec 90 W en filaire et 80 W en sans-fil, ainsi qu’un trio photo 50 + 50 + 64 mégapixels. Le Magic 9, s’il se confirme tel quel, ne représenterait donc pas une simple mise à jour, mais une vraie accentuation de la formule : plus d’autonomie, plus de définition, et un format toujours maîtrisé.

Au fond, Honor semble vouloir pousser une idée de plus en plus rare dans le haut de gamme Android : celle d’un flagship relativement compact qui ne donne pas l’impression d’être une version « sage » d’un modèle plus ambitieux. Et si la marque réussit cet équilibre entre encombrement, batterie et photo, le Magic 9 pourrait rapidement devenir l’un des smartphones les plus intéressants de sa catégorie.