Honor Robot Phone : le smartphone à caméra motorisée arriverait au troisième trimestre 2026

Honor continue d’entretenir le mystère autour de son Robot Phone, sans doute l’un des projets mobiles les plus atypiques de l’année. Présenté comme une “nouvelle espèce de smartphone”, l’appareil mêle IA, imagerie cinématographique et module caméra motorisé.

Et selon une nouvelle fuite relayée ces derniers jours, le Robot Phone pourrait finalement arriver au troisième trimestre 2026, donc entre juillet et septembre.

À ce stade, il faut rester prudent : Honor n’a pas encore communiqué de date précise de lancement. Mais l’hypothèse d’une sortie au Q3 2026 circule désormais avec insistance, alors même que la marque a déjà confirmé au MWC 2026 l’existence du Robot Phone et sa volonté d’en faire bien plus qu’un simple concept.

Honor Robot Phone : Un smartphone-robot plus crédible qu’un simple gadget

Ce qui distingue ce produit, ce n’est pas seulement son nom. Honor décrit officiellement le Robot Phone comme un appareil combinant IA incarnée, mouvements “de qualité robotique” et capacités d’imagerie cinématographique. En clair, la marque ne vend pas uniquement un smartphone avec une caméra originale, mais une nouvelle manière d’interagir avec l’appareil via le mouvement, le cadrage et l’automatisation visuelle.

Les détails techniques complets restent encore rares, mais plusieurs sources concordent sur un point clé : le Robot Phone intégrerait une caméra montée sur gimbal, capable de bouger physiquement pour suivre un sujet ou enrichir l’expérience d’usage.

Des rumeurs évoquent un capteur de 200 mégapixels associé à ce module motorisé, avec un suivi des mouvements piloté par l’IA.

ARRI pourrait transformer la promesse marketing en vrai argument photo

L’autre élément décisif, c’est le partenariat entre Honor et ARRI, annoncé officiellement au MWC 2026. Honor a confirmé une collaboration technologique stratégique avec le spécialiste historique des caméras de cinéma, avec l’ambition d’introduire des standards visuels plus cinématographiques dans les futurs appareils de la marque.

Plus intéressant encore, plusieurs relais spécialisés affirment que le Robot Phone serait le premier appareil à bénéficier de cette collaboration. Si cela se confirme, le smartphone pourrait miser moins sur un simple effet “wahou” mécanique que sur une combinaison plus sérieuse entre stabilisation motorisée, suivi intelligent du sujet, traitement colorimétrique et rendu vidéo inspiré du monde du cinéma.

Une sortie en septembre placerait Honor face à l’iPhone 18 Pro

La fenêtre du troisième trimestre est particulièrement intéressante sur le plan stratégique. Si le Robot Phone arrive plutôt en septembre, comme le laissent penser plusieurs observateurs étant donné des ajustements encore en cours, Honor se retrouverait mécaniquement dans la zone de lancement des prochains iPhone premium. Cette proximité de calendrier n’est pas neutre : elle permettrait à la marque de proposer un contre-récit beaucoup plus spectaculaire que la fiche technique classique du smartphone haut de gamme.

Et c’est probablement là que le Robot Phone prend tout son sens. Honor ne semble pas vouloir répondre à Apple sur le terrain habituel de la performance brute ou du design raffiné. La marque cherche plutôt à créer un objet manifeste, un appareil qui attire l’attention parce qu’il bouge, cadre, suit et filme autrement.

Le vrai enjeu : passer du concept spectaculaire au produit désirable

Reste évidemment la question essentielle : que sera réellement ce Robot Phone dans l’usage quotidien ? Pour l’instant, tout indique qu’il s’agira surtout d’un smartphone centré sur la vidéo autonome, avec une caméra motorisée agissant presque comme une tête mobile. Des démonstrations et descriptions relayées après le MWC parlent d’un système capable de réagir à son environnement, de suivre un utilisateur et même d’exprimer certains mouvements de façon presque “anthropomorphique”.

Mais entre une démonstration de salon et un produit commercialement solide, il reste toujours un écart. Honor a déjà montré que l’idée existe. Le prochain défi sera de prouver que ce smartphone-robot n’est pas seulement une curiosité futuriste, mais une vraie proposition de valeur.

Si le lancement au Q3 2026 se confirme, le Robot Phone pourrait devenir l’une des sorties les plus singulières de l’année. Non pas parce qu’il promet une IA “consciente”, mais parce qu’il tente de redéfinir le smartphone par le mouvement — ce qui, dans une industrie souvent figée, est déjà une forme de rupture.