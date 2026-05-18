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Honor 600 : une version chinoise avec batterie géante et écran secondaire magnétique ?

Honor 600 : une version chinoise avec batterie géante et écran secondaire magnétique ?

Honor préparerait une version chinoise plus ambitieuse de ses Honor 600 et Honor 600 Pro. Après un lancement global déjà musclé, la marque pourrait revoir le design, augmenter fortement la batterie et introduire un accessoire original : un petit écran secondaire magnétique fixé au dos du smartphone.

Honor 600 : Un accessoire qui transforme le dos du téléphone

Selon le leaker Fixed Focus Digital, Honor travaillerait sur un écran détachable capable de s’aimanter à l’arrière du Honor 600. Cet accessoire pourrait servir de télécommande photo, de lumière d’appoint, de mini-écran pour les transferts d’images ou encore d’affichage décoratif.

L’idée rappelle une tendance plus large du marché chinois : rendre le smartphone plus modulaire, plus visuel, presque plus « accessoirisable ». Honor ne chercherait pas seulement à améliorer la fiche technique, mais à créer un objet plus ludique et différenciant.

Des batteries beaucoup plus grandes en Chine

La vraie rupture pourrait venir de l’autonomie. D’après les fuites, le Honor 600 chinois embarquerait une batterie de 8600 mAh, tandis que le Honor 600 Pro monterait à 8000 mAh. Les versions globales disposent déjà de batteries jusqu’à 7000 mAh, ou 6400 mAh en Europe.

Honor semble donc adapter très fortement son produit selon les régions. En Chine, la bataille se joue désormais sur l’endurance extrême, les grands capteurs photo et la différenciation matérielle.

Les Honor 600 conserveraient une base premium : écran AMOLED 120 Hz de 6,57 pouces, capteur principal de 200 mégapixels, caméra selfie de 50 mégapixels et puces Qualcomm différenciées selon le modèle. Le Honor 600 utiliserait un Snapdragon 7 Gen 4, tandis que le Pro passerait au Snapdragon 8 Elite, avec en plus un téléobjectif de 50 mégapixels à zoom optique 3,5x.

Le Pro ajouterait aussi la recharge sans fil 50 W, renforçant son positionnement de quasi-flagship.

Honor cherche à se démarquer autrement

Avec cette version chinoise, Honor semble suivre une stratégie claire : ne pas seulement copier les codes du haut de gamme, mais pousser des usages très visibles — autonomie massive, photo haute définition, accessoires magnétiques.

Dans un marché Android saturé, ce type d’expérimentation peut devenir un avantage. Là où certains constructeurs misent sur l’IA ou les pliables, Honor tente de redonner au smartphone classique un peu de surprise matérielle.