La prochaine série Honor 600 entre dans une phase plus concrète. Après les premières fuites techniques, ce sont désormais des photos en conditions réelles du Honor 600 Pro qui circulent, avec un indice de plus en plus clair : le constructeur ne semble plus très loin de l’officialisation.

Et cette fois, il ne s’agit plus seulement de spéculations, puisque Honor France affiche déjà une date de lancement au 23 avril 2026.

Un nouveau langage visuel pour la gamme Honor 600

Les images relayées par Digital Chat Station sur Weibo montrent un Honor 600 Pro dans une finition orange, avec un changement esthétique notable au dos. Honor abandonnerait ici certains codes récents de la marque pour adopter un module photo horizontal plus large, une approche plus structurée, plus visible, et forcément plus clivante.

Les visuels publiés convergent sur ce point : le téléphone mise clairement sur une signature visuelle plus affirmée.

En façade, le registre est plus classique. On retrouve un écran OLED de 6,57 pouces, des bordures fines, des coins légèrement arrondis et un poinçon central discret pour la caméra avant. Autrement dit, Honor semble chercher l’équilibre entre une face avant consensuelle et un dos plus distinctif.

Des certifications et benchmarks qui épaississent le dossier

La fuite visuelle n’arrive pas seule. La série Honor 600 a déjà fait surface dans Geekbench et dans des bases de certification TÜV, ce qui renforce fortement l’idée d’un lancement imminent. Les scores repérés pour le modèle standard tournent autour de 1318 points en monocoeur et 4075 en multicoeurs sous Geekbench 6.6.0, tandis que la version Pro grimperait à 2951 et 8869 points. Plusieurs sources associent ces résultats à un Snapdragon 7 Gen 4 pour le Honor 600 et à une puce Snapdragon 8 Elite pour le 600 Pro.

Les certifications évoquent aussi une résistance IP68 et IP69, un positionnement qui dépasse la simple fiche technique marketing. Sur ce marché, ce niveau de protection devient un argument d’usage réel, surtout à mesure que les constructeurs veulent rapprocher leurs modèles “premium accessibles” du très haut de gamme.

Une fiche technique ambitieuse, avec quelques points encore à confirmer

Les fuites les plus récentes évoquent un écran 1,5K à 120 Hz et un capteur principal de 200 mégapixels sur le Honor 600 comme sur le 600 Pro. C’est un choix intéressant : plutôt que de réserver tout l’effort photo au seul modèle Pro, Honor pourrait chercher à valoriser l’ensemble de la gamme avec un capteur principal très défini.

Le point qui intrigue le plus reste toutefois la batterie. Plusieurs rapports parlent d’une capacité de 9 000 mAh, un chiffre inhabituellement élevé pour un smartphone de ce format. À ce stade, il faut rester prudent : l’information revient dans plusieurs fuites, mais elle n’a pas encore été détaillée officiellement par Honor. Si elle se confirme, la série 600 pourrait redéfinir les attentes sur l’autonomie dans cette catégorie.

Le détail le plus parlant n’est peut-être pas dans les photos, mais sur le site de la marque. Honor France affiche déjà les pages produit du Honor 600 et du Honor 600 Pro, avec une disponibilité officielle annoncée pour le 23 avril 2026 à 10 heures. Cela ne valide pas toutes les caractéristiques avancées par les leakers, mais cela change la nature du dossier : on ne parle plus d’un smartphone hypothétique, mais d’un lancement déjà enclenché commercialement.

Honor veut densifier son milieu de gamme premium

Ce que raconte ce Honor 600 Pro, au fond, dépasse la simple fuite de design. La marque semble vouloir muscler sa série numérique sur trois axes très lisibles : une identité visuelle plus marquée, une montée en puissance franche sur les performances, et un discours photo-autonomie nettement plus ambitieux.

C’est une stratégie cohérente. Entre les modèles ultra-premium de la gamme Magic et un marché milieu de gamme devenu extrêmement compétitif, Honor a besoin d’appareils capables de faire le lien. Le Honor 600 Pro pourrait précisément jouer ce rôle : un smartphone qui ne cherche pas seulement à cocher les cases, mais à se rendre visible dans une catégorie saturée.

Reste maintenant le plus important : voir si cette promesse de montée en gamme se confirme en usage réel, et à quel prix Honor choisira de livrer cette ambition.