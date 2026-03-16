Samsung Galaxy Z Wide Fold : un nouveau format 4:3 pour tuer le complexe de l’écran étroit

Samsung semble avancer pas à pas vers une nouvelle variation de son téléphone pliable au format livre. D’après une nouvelle fuite attribuée à Digital Chat Station, le constructeur travaillerait sur un modèle à l’écran plus large, relayé comme un Galaxy Z Fold Wide, avec une fiche technique qui ne sacrifierait pas le haut de gamme : puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, batterie double cellule d’environ 4 800 mAh et écran interne de 7,6 pouces.

À ce stade, rien n’a été officialisé, mais les rumeurs commencent à dessiner un produit plus crédible qu’un simple prototype de laboratoire.

Galaxy Z Fold Wide : Un pliable plus large, mais pas forcément plus grand

Le détail le plus intéressant n’est pas tant la diagonale que le format. Les précédentes fuites évoquaient déjà un appareil pensé autour d’un ratio 4:3 une fois déplié, avec un écran externe de 5,4 pouces. Autrement dit, Samsung ne chercherait pas uniquement à agrandir son Fold, mais à le rendre plus court et plus large, avec une approche plus proche d’une petite tablette que d’un smartphone étiré. C’est précisément ce point qui pourrait changer l’expérience au quotidien, notamment pour la frappe, la lecture et le multitâche.

Cette orientation tranche avec la logique actuelle de la gamme Fold. Le Galaxy Z Fold 7 officiel embarque aujourd’hui un écran principal de 8,0 pouces, ce qui montre que Samsung ne cherche pas ici à battre son propre record de taille, mais plutôt à proposer un autre équilibre d’usage. En clair, le futur modèle « wide » miserait moins sur la surface brute que sur une ergonomie différente.

Une base technique clairement premium

Sur la partie performance, la fuite parle d’un Snapdragon 8 Elite Gen 5, ce qui placerait ce pliable large au niveau des futurs Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 attendus sur le segment premium. Côté autonomie, la batterie utiliserait une architecture double cellule, un choix classique sur les pliables pour répartir les composants dans les deux moitiés du châssis. La capacité typique évoquée tourne autour de 4 800 mAh, avec un total minimum d’environ 4 660 mAh selon le détail des cellules relayé par plusieurs sources.

Sur le papier, cette capacité placerait ce modèle au-dessus du Galaxy Z Fold 7, qui reste à 4 400 mAh dans sa version actuelle. Samsung ne bouleverserait donc pas seulement la forme du produit, mais aussi une partie de son compromis historique sur l’autonomie.

One UI 9 laisse entrevoir un vrai projet produit

Ce qui rend ce dossier plus intéressant qu’une rumeur isolée, c’est que ce pliable a déjà été aperçu indirectement dans des animations découvertes dans One UI 9, où un appareil plus large que les Fold actuels apparaît clairement. Cela ne garantit pas une commercialisation, Samsung ayant déjà testé de nombreux concepts sans jamais les transformer en produit fini, mais cela suggère au minimum un stade de développement avancé.

Certaines sources évoquent aussi un lancement prévu au moins sur le marché domestique coréen.

Le vrai enjeu : élargir la gamme Fold, pas la remplacer

Au fond, ce projet raconte surtout l’évolution du marché du pliable. Samsung semble explorer l’idée d’un deuxième Fold dans sa gamme, non pas pour remplacer le format vertical actuel, mais pour ajouter une alternative plus large, potentiellement plus confortable pour certains usages. C’est une stratégie de segmentation assez logique : un Fold classique pour préserver la finesse et la portabilité, un Fold « wide » pour se rapprocher d’une expérience tablette compacte. Plusieurs rapports lient d’ailleurs ce mouvement à une compétition plus large autour du format 4:3, sur fond de rivalité avec Apple et les marques chinoises.

Pour l’instant, tout cela reste du domaine de la fuite. Mais à mesure que les détails s’accumulent — design, dimensions, batterie, puce, présence dans le logiciel — l’idée d’un pliable Samsung plus large ne ressemble plus à une simple expérimentation. Elle commence à prendre la forme d’un vrai pari produit.