Galaxy Z « Wide Fold » : Samsung dévoile involontairement le format de son nouveau pliable dans One UI

Samsung n’a rien annoncé, mais son logiciel parle déjà. Des animations et schémas cachés dans le code de One UI viennent de livrer un premier aperçu très concret — presque « officiel » dans l’intention — d’un nouveau pliable surnommé Galaxy Z « Wide Fold ».

Il s’agirait d’un appareil nettement plus large que les Galaxy Z Fold habituels, avec des proportions qui évoquent davantage une petite tablette pliable qu’un smartphone étiré.

Galaxy Z « Wide Fold » : quand le système prépare déjà le matériel

Ce qui rend cette fuite intéressante, c’est sa nature : on n’est pas sur un rendu 3D fantaisiste, mais sur des éléments d’interface destinés à gérer l’appareil (orientation, pliage, affichage) — donc sur une préparation logicielle nécessaire à un nouveau format. Plusieurs sources relient ces visuels au nom de code H8 et au modèle SM-F971U, déjà associés à un foldable « Wide » dans des rumeurs précédentes.

Autrement dit, Samsung n’a pas seulement une idée sur une slide, elle outille One UI pour que ce format soit exploitable dès le lancement.

Des proportions inédites : le Fold « passeport » plutôt que le Fold « téléphone »

Les images repérées montrent un appareil qui, une fois ouvert, vise une expérience plus « bloc-notes » : moins haut, plus large. Android Authority souligne des proportions proches d’un format type tablette, avec des rumeurs qui oscillent entre un ratio 4:3 et une lecture encore plus « large » selon les schémas.

Ce point est central : depuis plusieurs générations, Samsung est critiqué pour l’écran externe des Fold, souvent jugé étroit. Un « Wide Fold » serait une réponse frontale à cette critique… et un moyen de rendre l’objet plus « évident » au quotidien.

Une réponse directe à l’iPhone pliable (et une manœuvre de timing)

Le sous-texte est clair : Samsung veut être prêt avant l’arrivée du premier iPhone pliable, souvent décrit comme plus large et plus « analogue aux tablettes » que les Fold actuels. Le « Wide Fold » donnerait aux utilisateurs Galaxy une alternative immédiate, sans basculer d’écosystème juste pour tester une nouvelle ergonomie.

Et le timing est cohérent : les rumeurs suggèrent un lancement aux côtés des Z Fold 8 et Z Flip 8 plus tard dans l’année, ce qui colle avec l’idée d’un trio de pliables (classiques + nouveau format) pour verrouiller le segment.

Samsung teste une nouvelle définition du « Fold »

Un pliable « Wide » n’est pas seulement une variante esthétique. C’est un pari sur l’usage :

Plus confortable en lecture, email, tableur, et multitâche

Plus crédible en « mini-tablette », donc plus distinct du smartphone classique

Mais potentiellement moins pratique en poche et plus difficile à rendre léger/fin (dissipation, charnière, batterie)

Le risque, c’est le même que pour tous les formats « inédits » : l’effet waouh ne suffit pas. Samsung devra vendre un bénéfice concret (productivité, confort, photo, autonomie) — surtout si ce modèle s’ajoute déjà à une gamme pliable premium.