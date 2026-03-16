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Galaxy Z Flip 8 : la fuite sur sa batterie suggère une stagnation décevante pour 2026

Galaxy Z Flip 8 : la fuite sur sa batterie suggère une stagnation décevante pour 2026

Le prochain smartphone pliable à clapet de Samsung pourrait bien jouer la carte de la continuité… un peu trop sérieusement. D’après plusieurs relais s’appuyant sur un rapport de GalaxyClub, le Galaxy Z Flip 8 embarquerait deux cellules de 1 150 mAh et 3 024 mAh, soit une capacité nominale totale de 4 174 mAh.

En pratique, Samsung pourrait donc le commercialiser avec une capacité « typique » de 4 300 mAh, exactement comme le Galaxy Z Flip 7.

Galaxy Z Flip 8 : Une batterie quasi identique à celle du Z Flip 7

C’est ce point qui risque de décevoir. Le Galaxy Z Flip 7 avait au moins apporté une petite progression par rapport aux générations précédentes, et cette hausse, même modeste, avait été perçue comme bienvenue sur une gamme historiquement limitée en autonomie.

Si cette fuite se confirme, le Galaxy Z Flip 8 ne franchirait donc aucun nouveau palier sur ce terrain, alors même que l’autonomie reste l’un des sujets les plus sensibles sur les pliants compacts.

Les rumeurs actuelles décrivent un lancement durant l’été 2026, probablement dans la fenêtre habituelle de juillet, aux côtés du Galaxy Z Fold 8. Plusieurs sources estiment aussi que Samsung resterait dans une logique de mise à jour incrémentale sur son modèle à clapet, avec peu de bouleversements matériels majeurs en dehors de la puce et de quelques raffinements.

Le vrai problème n’est pas la fiche technique brute, mais le signal envoyé

Sur le fond, 4 300 mAh ne seraient pas catastrophiques pour un smartphone à clapet. Mais en 2026, conserver exactement la même capacité d’une génération à l’autre envoie un message assez clair : Samsung semble considérer que le Galaxy Z Flip 8 n’a pas besoin d’un vrai rattrapage sur l’endurance. C’est là que la fuite devient intéressante.

Elle suggère que la marque réserverait ses évolutions les plus visibles à d’autres segments premium, pendant que le format clapet continuerait d’avancer par petites touches.

Il reste encore une marge d’espoir

Comme toujours avec ce type d’informations, il faut garder une part de prudence. Samsung n’a encore rien officialisé sur le Galaxy Z Flip 8, et une fuite de batterie ne dit pas tout de l’expérience réelle. Une meilleure efficacité énergétique de la puce ou des optimisations logicielles pourraient améliorer l’autonomie perçue, même sans hausse de capacité. SamMobile note d’ailleurs que l’endurance pourrait progresser malgré cette stagnation si Samsung adopte un SoC plus efficient.

Pour l’instant, le signal reste surtout celui d’un pliable qui pourrait manquer d’ambition sur l’un de ses points les plus attendus. Et pour une gamme qui cherche encore à convaincre au-delà des passionnés, ce n’est pas le détail le plus anodin.