Galaxy Z Flip 8 : Samsung garderait (encore) les mêmes caméras, et ce n’est pas un accident

Si vous attendiez le Galaxy Z Flip 8 comme « la » génération qui ferait enfin sauter le verrou photo des smartphones pliables, une fuite risque de doucher l’enthousiasme.

D’après Galaxy Club, Samsung conserverait sur le Galaxy Z Flip 8 exactement la même architecture photo que sur le Galaxy Z Flip 7 — et, au fond, la même logique que depuis plusieurs générations.

Un trio inchangé : 50 mégapixels + 12 mégapixels, et 10 mégapixels à l’intérieur

Le schéma évoqué reste celui que l’on connaît déjà :

50 mégapixels pour le grand-angle (f/1.8)

12 mégapixels pour l’ultra-grand-angle (f/2.2)

10 mégapixels pour la caméra interne « selfie » (f/2.2)

Ce qui pique, ce n’est pas seulement l’absence de nouveauté : c’est la sensation que Samsung considère ce module comme « suffisant » et préfère concentrer ses coûts ailleurs (écran externe, charnière, finesse, puce, etc.).

Galaxy Z Flip 8 : Samsung ne répare pas… mais il n’améliore pas non plus

Sur un smartphone pliable à clapet, la photo se joue souvent ailleurs que sur la fiche technique : FlexCam, viseur sur l’écran externe, angles créatifs, vidéos mains libres. Samsung a déjà un avantage d’usage, et on sent qu’il veut capitaliser sur la formule plutôt que de la réinventer.

Mais à l’heure où les smartphones classiques ont fait de la photo un argument d’achat quasi automatique, un Flip qui stagne peut vite donner l’impression de payer le design… et de renoncer au reste.

Le « petit espoir » : mêmes mégapixels, mais meilleurs capteurs ?

Même si la configuration resterait identique, plusieurs sources suggèrent une nuance possible : Samsung pourrait changer les capteurs (taille, ouverture, traitement), sans modifier la liste des caméras.

C’est typiquement le genre d’évolution « silencieuse » que les marques utilisent pour dire « meilleure photo » sans toucher à la structure. Et c’est crédible, surtout si Samsung mise davantage sur la pipeline photo (traitement HDR, bruit, peau, nuit), les améliorations vidéo (stabilisation, HDR, encodage), et l’IA embarquée, qui compense souvent des capteurs inchangés.

La vraie évolution attendue : la puce (Exynos 2600) pourrait devenir la star

L’autre rumeur insistante : le Galaxy Z Flip 8 pourrait basculer sur le Exynos 2600, la puce 2 nm que Samsung pousserait pour regagner de l’air côté coûts, rendement et stratégie « maison ».

Et ça, mine de rien, peut jouer sur la photo : meilleure gestion du traitement d’image en temps réel, gains en efficacité énergétique (vidéo, prévisualisation, HDR), et accélération de certaines fonctions IA (tri, retouche, amélioration).

En clair : pas besoin d’ajouter un téléobjectif pour améliorer l’expérience photo… mais il faut que Samsung livre une vraie progression visible, pas juste des promesses.

Pourquoi Samsung ferait ce choix : l’économie d’une année « tendue » ?

Conserver les caméras est aussi un choix industriel. Entre la pression sur les composants (notamment mémoire) et la course à l’intégration (charnière, écrans, finesse), les smartphones pliables sont des produits où chaque upgrade « coûte » plus cher qu’ailleurs. Et si Samsung veut maintenir un prix stable — ou limiter la hausse — le moyen le plus simple est souvent de geler, ce qui ne casse pas les ventes immédiatement. Plusieurs articles évoquent d’ailleurs l’idée d’un prix similaire au Flip 7 sur certains marchés, ce qui rend la prudence encore plus logique.

Si vous êtes sur Flip 6 ou Flip 7, et que la photo est votre motivation n° 1, cette fuite envoie un signal clair : le Galaxy Z Flip 8 ne sera probablement pas un « saut photo ». En revanche, si Samsung améliore l’autonomie, les performances (Exynos 2600), la gestion thermique, ou l’expérience écran/charnière, alors le Flip 8 peut rester une mise à jour cohérente — simplement pas pour les caméras.